Kylie featuring Gente de Zona: ¿hitazo, “guilty pleasure” o “esto no es un tema pop como los que Kylie sabe hacer”?

Parte de la redacción evalúa la remezcla del nuevo single de Kylie.

“Prácticamente cualquier estrella del pop que se precie tiene (y más en la actualidad) un porcentaje alto de gente que no la soporta, por lo general fans de otras artistas femeninas (remarco esto porque no es casualidad). Y el “prácticamente” está ahí porque Kylie Minogue está ahí: creo que es la única, o de las únicas, que no tiene haters, ¿conocéis a alguien que diga “qué mal me cae Kylie”? Esa capacidad de la australiana para caer bien hasta a Walt Kowalski hace también que todos, incluso aquellos a los que su último disco nos parece muy del montón, nos alegremos del éxito que parece estar teniendo con ‘Golden’, y del probable éxito que pueda tener con este remix que sí, es simpático, es alegre… pero es, como le pasaba a ‘Dancing’, también bastante random. La aportación de Gente de Zona no molesta, tiene su gracia oír a la autora de ‘Light Years’ chapurrear español y, como decíamos con la canción de La Mala y Juan Magán, seguramente funcione cubata en mano… pero se queda más cerca de un filler cualquiera que de ser un gran tema pop como los que Kylie sabe hacer”. Pablo N. Tocino.

“Poco remix veo yo aquí respecto a la original. Bueno, si ‘Stop Me from Falling’ ya era decididamente hortera (y que nadie se tome esto como un apelativo peyorativo. En mi mundo, ser hortera es algo a lo que aspirar siempre), la participación de Gente de Zona la convierte en una horterada ab-so-lu-ta. Es tan poca la vergüenza, que aún no sé si me espanta o me encanta oír el típico featuring de Enrique Iglesias en la reencarnación “country” de Kylie. Y el resultado está tan descaradamente orientado a ser el hit del verano, que sólo puedo decir que, decididamente, se merece el título de “Guilty Pleasure” del año”. Mireia Pería.

“‘Dancing’ no era lo que esperaba de Kylie, pero me conquistó desde el principio por su acertada mezcla de electro y country, pese a una pésima masterización que trágicamente ha afeado todo el resultado final de ‘Golden’. Sin embargo, ‘Stop Me From Falling’ era una canción que no lograba comprender. Y ha sido ver su vídeo nuevo y caer rendido. ¿Por qué, por la adición de Gente de Zona y sus “voces”? No: son irrelevantes. Lo que es una verdadera gozada es ver a Minogue pegándose este fiestón de cumpleaños prematuro -da igual de qué edad- transmitiendo únicamente “joie de vivre”. Kylie, me has convencido. Ya teníamos ‘The One’, ‘Les Sex’, ‘Sexercize’, ‘Nu-di-ty’ y mil intentos electrónicos más. No hay más que verte para saber que sí, que esto era exactamente lo que tocaba hacer. ¿Cuándo es la gira?”. Sebas E. Alonso.