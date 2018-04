Ariana Grande triunfa con ‘No Tears Left to Cry’, pero no será top 1 directo

Uno de los regresos más esperados del año ha sido el de Ariana Grande con su primer single tras el atentado terrorista que se llevó la vida de 22 fans suyos al término de un concierto que daba en Mánchester. ‘No Tears Left to Cry‘ ha tenido una acogida estupenda y será top 2 directo en Reino Unido según las “midweeks” que se acaban de dar a conocer. Con lo equivalente a 30.000 unidades vendidas, la canción se va a quedar muy cerca de superar en el número 1 a Calvin Harris y Dua Lipa, pero no parece probable que lo consiga, pues ‘One Kiss’ está en un momento de popularidad espectacular y está demasiado lejos en streaming diarios. En cualquier caso, será una gran victoria para Grande en Reino Unido, pues ‘Dangerous Woman’, por ejemplo, se quedó en el puesto 17 en las islas.

En Estados Unidos se prevé que Ariana Grande ronde el top 3 en el Billboard Hot 100 en su semana de salida, puesto que la canción ya es top 10 en Spotify USA solo por detrás de Drake y casi todo el disco de J Cole, pero además allí sumará los puntos del vídeo, que ya lleva 35 millones de visualizaciones, y los de iTunes, donde es número 1 muy holgadamente.

Pero hay una noticia incluso mejor para ‘No Tears Left to Cry’, y es que cada día ha funcionado en Spotify mejor que el anterior. El día de lanzamiento fue top 4 directo en el Global de Spotify, el sábado subió al top 3 y ahora mismo es top 2 con los datos del domingo, tan solo por detrás de ‘Nice for What’ de Drake. Es decir, la canción ha superado el hype del primer día y no solo se mantiene sino que sube. Teniendo en cuenta la buena recepción en radio y playlists, seguramente estemos ante uno de los mayores éxitos de la carrera de Ariana Grande.