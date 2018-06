Cardi B revela que se casó con Offset en secreto y se acerca a un nuevo nº1 con ‘I Like It’

Cardi B está harta de que sus seguidores en las redes sociales le acusen de quedarse embarazada sin haberse casado primero (sí, parece que estas cosas siguen preocupando a la gente a estas alturas de la vida), así que ha publicado un comunicado en Twitter en el que explica que, cuando Offset le pidió matrimonio en el escenario en octubre de 2017, lo que hicieron ambos en realidad fue quedarse con todo el mundo, ya que en verdad ya llevaban casados un mes. La rapera ha explicado que no quería que su matrimonio fuera público, de la misma manera que hay otras cosas que sí comparte con el mundo, así que Offset y ella decidieron un día improvisar una boda y casarse en secreto.

“Una mañana en septiembre nos levantamos y decidimos casarnos”, comenta en el comunicado. “Encontramos a alguien que nos casara, así que lo hicimos, solo él y yo y mi prima. Dije “sí”, sin vestido, ni maquillaje, ni anillo”, añade. Cardi cuenta que entonces Offset deseó cumplir concederle el deseo, que es el “sueño de cualquier chica”, de “arrodillarse y poner un anillo en mi dedo”, “pidiéndole” matrimonio durante un concierto. La rapera explica que el cotilleo de la gente es la razón por la que su disco se titula ‘Invasion of Privacy‘, y espera que los “cabroncetes cotillas” que le siguen dejen de ser fisgonear en su vida privada a partir de ahora.

A colación de ‘Invasion of Privacy’, las buenas noticias se amontonan para Cardi en relación a este álbum, ya que ‘I Like It’, su éxito junto a J Balvin y Bad Bunny, es ya top 2 en Estados Unidos, por lo que se acerca más que nunca al histórico top 1 conseguido por ‘Bodak Yellow’. Con o sin número uno, ‘I Like It’ es ya el mayor éxito de la carrera de Cardi después de ‘Bodak Yellow’.

This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK

— iamcardib (@iamcardib) June 25, 2018