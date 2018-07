La canción del día: ‘Alright’ prueba que Jain no era sólo otra one-hit wonder

Es posible que Jain no vuelva a verse en otra como aquel pelotazo que dio en 2016 con ‘Come’, una juguetona e irresistible canción semi-acústica que se convertía en un gran éxito en Francia. Y, por primera vez para un artista galo en mucho tiempo, también en nuestro país, aunque hubiera de ser gracias a su aparición en una campaña publicitaria. ‘Zanaka’, su álbum de debut, fue platino en su país de nacimiento gracias a ese single, claro, pero eso no quitaba que se tratara de un notable disco de pop contemporáneo con ecos de folclore africano y de oriente próximo, derivados de la vida nómada que Jeanne Galice –ese es su nombre real– y su familia llevaron durante años, residiendo en Dubai, Abu Dhabi o la República Democrática del Congo.

Dos años después de aquel éxito, Jain ha vuelto para demostrar que ella es mucho más que una one-hit wonder. Y vaya si lo hace: esta misma semana ha lanzado ‘Star’, un frenético nuevo single que anticipa su segundo largo, ‘Souldier’ (“soul” + “soldier”, obviamente), que se publica oficialmente el 24 de agosto y en el que pretende plasmar influencias tan variopintas como las de Kendrick Lamar, Tito Puente o Bob Marley.

Una muestra inmejorable de ese intento es su primer single, ‘Alright’, lanzado semanas atrás pero que ha sido impulsado por la presentación de un espectacular videoclip. Un vídeo que da una nueva dimensión a su letra sobre dejar atrás una relación fallida y mirar hacia el futuro con determinación. Ese mensaje se amplifica en un gran videoclip –dirigido por Greg et Lio, filmado en reconocibles pero no obvios emplazamientos de Barcelona– que protagonizan mujeres que se libran de ataduras de sexo y hacen cosas verdaderamente increíbles, a base de esfuerzo, tesón y confianza. Un inspirador clip que se complementa a la perfección con el carácter positivo y luminoso de la música, henchida de ecos jamaicanos –produce su colaborador habitual Yodelice– y absolutamente pegadiza.

Jain presentará estas nuevas canciones el día 13 de julio en Mad Cool 2018, en Madrid.

Tracklist de ‘Souldier’:

On My Way

Flash

Alright

Oh Man

Inspecta

Dream

Star

Feel It

Abu Dabi

Souldier