La 2 emitirá los conciertos de Arctic Monkeys y Queens of the Stone Age de Mad Cool

Parece que la música vuelve a RTVE. Después de rodarse este fin de semana el primer programa de ‘La hora musa’, en el que Franz Ferdinand grabaron 3 temas en directo que se emitirán próximamente (también por este programa pasará gente como Vetusta Morla, Simple Minds, Manolo García, Texas, Morgan, Jorja Smith, Izal, Tote King o Marlango tocando en vivo), se anuncia que la cadena retransmitirá algunos de los conciertos de Mad Cool.

En concreto, La 2 emitirá los conciertos de dos de los principales cabezas de cartel: Arctic Monkeys y Queens of the Stone Age. Antes de la retransmisión de los shows, Virginia Díaz, de Radio 3, presentará un programa previo con entrevistas a músicos e invitados VIP. El viernes 13 de julio, a partir de las 23:40 horas, La 2 emitirá el concierto de Arctic Monkeys, presentando el controvertido ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘. La última jornada de la edición 2018, el sábado 14, será el turno Queens of the Stone Age, cuyo show se emitirá ese mismo día a las 23:30. La banda liderada por Josh Homme presentará en Mad Cool su LP producido por Mark Ronson, que se llama ‘Villains’.

Además, ya no durante el fin de semana del festival, sino más adelante, La 2 retransmitirá dos shows más: el concierto de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A) y el de Quique González & Los Detectives.