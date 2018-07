Ana Guerra se mira en Camila Cabello en ‘Ni la hora’, que rima con “hola”, “sola” y “controla”

Aluna Guerra… Ana George… Disculpad la confusión… Ana Guerra (¡ahora!) ha publicado hoy su nuevo single llamado ‘Ni la hora’, que pretende suceder en las listas de éxitos a su primer hit (en ese caso, conjunto con Aitana) ‘Lo malo’ después de que la revisión post-Operación Triunfo de ‘El remedio’ –tema con el que optara a Eurovisión 2018– pasara mucho más inadvertido. Y la verdad es que no parece ir muy desencaminado.

Porque esta producción de Andrés Saavedra –músico colombiano conocido como Drew, ganador de varios Grammy latinos que ha trabajado con Alejandro Sanz, Luis Fonsi o Chayanne– se aproxima al estilo de pop con querencia caribeña que tan buenos réditos ha dado a Camila Cabello. De hecho, ella misma nos contó sin complejos en una entrevista que le gustaría seguir los pasos de la intérprete de ‘Havana’. Se trata de un tema ultrapegadizo y con suave ritmo reggaetonero, que además tiene uno de esos estribillos que se aprenden al segundo con rimas harto facilongas: “hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla, y aunque lo pidas ya no te doy ni la hora”. Como ‘Lo malo’, tiene un mensaje positivo para las mujeres, rechazando una relación de sometimiento.

El hit también es probable por la participación del incombustible Juan Magán, que daba en el clavo comercial recientemente junto a Mala Rodríguez en ‘Usted’. Magán y Guerra protagonizan el vídeo oficial para el tema, pasándoselo muy bien encaramándose a un mobiliario con pinta de ser carísimo. Tuvo que acabar contento el responsable de atrezzo.