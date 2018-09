Kanye West saca vídeo ultra bobo con Lil Pump y es director creativo de los primeros Pornhub Awards

Al margen de trabajar en discos de 7 canciones cada uno para sí mismo y para otros artistas y de publicarlos uno tras otro como rosquillas, Kanye West emprende otros proyectos y esta noche ha participado en los primeros premios Pornhub como director creativo. El rapero ha diseñado los atuendos de los presentadores, por ejemplo, y además ha actuado.

West no ha presentado ningún tema de ‘ye‘ o ‘KIDS SEE GHOSTS‘, sin embargo. En su lugar, ha cantado una canción nueva, interpretada en colaboración con Lil Pump y Adele Givens, llamada ‘I Love It’. La canción dura dos minutos, es ultra boba, repite la frase “you’re such a hoe and I love it” y contiene la rima “I like a quick fuck, I like my dick sucked”, por lo que ya os imagináis por dónde van los tiros.

Lejos de dejarla como una curiosidad, West y Lil Pump se han currado un vídeo para esta canción, que ha dirigido nada menos que Spike Jonze. Ambos aparecen en él vestidos con unos enormes trajes rectangulares y haciendo el tonto en una pasarela decorada con cuerpos femeninos, mientras una gigantesca Adele Givens les explica un sermón sobre fingir orgasmos. El vídeo se encuentra claramente en el límite entre la gracia y el ridículo: juzgad vosotros mismos.