Mike Skinner (The Streets) se disloca un hombro al saltar al público en un concierto

Uno de los acontecimientos más especiales de 2018 fue el inesperado regreso de Mike Skinner a su proyecto The Streets, con el que provocó una explosión para el rap británico en la primera década de los 2000, gracias a discos soberbios como ‘Original Pirate Material’ y ‘A Grand Don’t Come for Free‘. Tras dar por cerrado ese alias y emplearse en otro, The D.O.T., con mucha menos repercusión, el pasado otoño anunciaba una gira de regreso por Reino Unido, cuyas entradas volaron.

En uno de esos conciertos, el celebrado anoche en la ciudad ingles de Birmingham, ha sufrido un doloroso percance: según vemos en un vídeo subido a su propio perfil de Instagram, al abalanzarse sobre la muchedumbre mientras interpretaba ‘Fit But You Know It’, alguien le agarra de un brazo y cae mal, haciendo que el hombro se le salga de su sitio, algo en principio no muy grave pero sí terriblemente doloroso. En la misma serie de vídeos, Skinner muestra cómo es atendido en el Hospital de Birmingham (dando las gracias a su personal por la atención) y cómo los médicos le devuelven el hombro a su lugar correcto. Por el momento no ha cancelado el concierto que ha de ofrecer esta misma noche en el mismo recinto de Birmingham.

En este regreso, The Streets no se han limitado a actuar sino que también han lanzado nueva música. Tras el anuncio de la gira, a finales de 2017 lanzaban dos temas inéditos, pero no se detuvieron ahí: a lo largo del último año han lanzado hasta 5 canciones nuevas más, varias de ellas con algunos de los artistas más relevantes del grime y la música urbana británica, como Chip (‘Call Me In The Morning’) o Not3s (‘Love The Game’). Hace un par de semanas, además, lanzaban un disco en directo en Nottingham, registrando el repertorio de este tour.