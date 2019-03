El nuevo disco en vivo de Beth Gibbons se proyectará en Madrid por 3,5 euros

Justo el año en que Rustin Man (alias de Paul Webb, integrante de los míticos Talk Talk) saca nuevo disco, ‘Drift Code’, su colega Beth Gibbons, cantante de Portishead y quien debutara en solitario en 2002 con un álbum colaborativo con él llamado ‘Out of Season’, sacará nuevo trabajo… aunque no tan nuevo.

Se trata de la grabación de un directo que la cantante británica realizó en 2014 junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, una interpretación de ‘Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)’ de Henryk Górecki dirigida por el también polaco Krysztof Panderecki, conocido por su trabajo musical en películas como ‘El resplandor’ o ‘El exorcista’. El álbum, y la película que lo acompaña, salen el 29 de marzo y de momento de él puede verse un adelanto en Youtube. Además, se ha anunciado un estreno del concierto en varios cines del mundo el 28 de marzo. En Madrid se podrá ver en la Cineteca del Matadero de Madrid (Sala Plató), a partir de las 21:30 horas y las entradas valen 3,5 euros.

Este directo tuvo lugar en el Gran Teatro de Varsovia y sí, de momento constituye la única novedad relacionada con Portishead que ha visto o verá la luz en los últimos tiempos, aparte por supuesto del disco de BEAK> que salió el año pasado. En 2013, Gibbons anunció nuevo álbum en solitario con la discográfica Domino, pero nada se sabe de él todavía. ¿Sería este directo?

Esto dice la nota de prensa sobre el álbum: “La grabación se hizo en The National Opera Grand Theatre en Varsovia el 29 de noviembre de 2014, y fue parte de una programación en la que también participaba Jonny Greenwood (Radiohead) con 48 Responses To Polymorphia y Bryce Dessner (The National) con Réponse Lutosławski.

Después de recibiese una invitación formal para este concierto, Beth Gibbons comenzó un intenso proceso de preparación, empezando por aprenderse el texto original (con el peso emocional que eso conllevaba), sin hablar la lengua original. Sin embargo, Beth se lo tomó como un reto absoluto, para conseguir el resultado que hoy estamos presentando: su actuación junto al maestro Penderecki se ha convertido en uno de los grandes momentos de la música contemporánea, que podremos disfrutar en tan solo dos meses”.