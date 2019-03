Llegó el día: Kiss FM confunde a James Blake con James Blunt y Twitter lo celebra

Tenía que pasar. Tenía que llegar el día en que alguien confundiera a James Blake y James Blunt. Al fin y al cabo sólo 3 letras separan el nombre de estos artistas a los que, eso sí, separa un abismo en su manera de entender el pop. La cuestión es que no le ocurrió a mi prima Paqui, sino que le sucedió al CEO de Kiss FM –una estación de Bahamas llamada así, no la emisora española de hits del pasado– y nada menos que en Twitter, por lo que la cosa no ha quedado sólo en un lapsus sin importancia.

Básicamente porque el propio autor de ‘Assume Form’ retuiteó el mensaje que celebraba el 13er cumpleaños de ‘You’re Beautiful’, el megahit de Blunt, diciendo “Hola, soy yo, el cantante de ‘You’re Beautiful’. El cachondeo de la red social del pajarico azul ha sido inmediato, y han participado de él numerosas celebridades, como Geoff Barrows (Portishead), que definió la confusión como algo “maravilloso”, pasando por el productor SOHN, que le vacila diciendo “siempre pensé que diste un gran giro después de aquella canción”, Amber Coffman, o la pareja de Blake a la que está dedicado buena parte de su último disco, la actriz Jameela Jamil, que se parte. Por supuesto, también responde el aludido, James Blunt, conocido por su ingenio como tuitero. En su caso, responde al tuit de Blake que “ojalá” fuera Blake el cantante de ‘You’re Beautiful’, sin estar claro si porque le admira… o porque está hasta el orto de su hit.

Blake publicaba a principios de este año el citado ‘Assume Form‘, un álbum más luminoso de lo que nos tenía acostumbrados con colaboraciones de Travis Scott o Rosalía, cosechando notables críticas (aunque no todas). Lo presentará en nuestro país en Primavera Sound 2019. Por su parte James Blunt publicó en 2017 ‘The Afterlove‘, un disco en el que pretendió modernizar su sonido con toques justinbieberescos, y que presentó en la pasada edición de Arenal Sound.

