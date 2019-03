La Canción del Día: Tame Impala estrenan ‘Patience’, ¿un nuevo grower?

Tame Impala actúan este sábado 23 de marzo en el famoso Saturday Night Live, donde solo podían presentar nueva música. El próximo verano se cumplirán cuatro años de ‘Currents‘, su último álbum de estudio, y siendo público que estaba ultimando un nuevo trabajo, parecía un hecho que el grupo de Kevin Parker mostraría al menos un tema nuevo en los días previos a esta presentación. Y así ha sido. En la madrugada de este viernes ha llegado al fin a las plataformas ‘Patience’, su primer avance. [Fotografía exterior: Matt Sav.]

Por más que ‘Currents’ nos sorprendiera, ‘Patience’ vuelve a tener algo sorpresivo: es un medio tiempo con hechuras disco –onda ‘Random Access Memories’–, basada en un piano que invoca al house primigenio, y en la que, como es habitual, los bajos –reales y sintetizados– se convierten en un elemento fundamental, tomando el protagonismo de unas guitarras que, si están, no son perceptibles. Tan fundamentales como esas percusiones latinas que adornan la canción y la hacen sonar fresca, en un equilibrio de lo sintético y lo orgánico que, como es frecuente en este caso, pide buenos auriculares para su total disfrute.

La melodía entonada por Parker con su voz tenue evoca a un final de verano, potenciado porque su letra habla de estaciones que se marchan, llamando a aprovechar cada momento de la vida, si bien lo más impresionate de ‘Paatience’ es cómo, otra vez, Parker construye un monumento musical alrededor de lo que parece una idea sencilla, con sonidos que vienen y se van, envolviendo la canción hasta un final coral. Habrá quien se atreva a decir que no será un grower tamaño ‘The Less I Know The Better’ o ‘Let It Happen’ –canción del año 2015 para nuestra web–.

Los autores de ‘Currents’ tienen programados numerosos conciertos por Estados Unidos, Europa y América Latina a lo largo de 2019, entre ellos en el festival Primavera Sound de Barcelona, donde son cabeza de cartel. Recientemente han sido confirmados en Coachella.

En los últimos tiempos, Kevin Parker -que se acaba de casar- ha colaborado con Theophilus London -en un single notable llamado ‘Only You‘ que ha pasado por nuestra sección “La canción del día”- y Zhu, en este caso en la bailable ‘My Life‘.









