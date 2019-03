Becky G muestra en ‘Green Light Go’ que su viraje hacia el trap va en serio y anuncia conciertos en España

Becky G ha conquistado el mercado hispano con singles como ‘Mayores’ con Bad Bunny, ‘Sin pijama’ con Natti Natasha, ‘Cuando te besé’ con Paulo Londra o ‘Booty‘ con C. Tangana. Por eso puede ser fácil olvidar que la cantante mexicana empezó su carrera cantando en inglés, con canciones como ‘Shower’ o ‘Becky from The Block’ producidas por el entonces magnate y ahora paria del pop Dr. Luke.

Tras el enorme éxito de sus singles latinos, Becky G sorprendía hace unos días virando hacia el trap en un nuevo single llamado ‘LBD’. Con él, parecía que su mirada está puesta ahora en el Billboard de Estados Unidos, sospecha que se confirma en el nuevo tema de la artista que ha llegado este viernes a las plataformas de streaming. ‘Green Light Go’ emplea un ritmo trap y sus suaves sonoridades electro pueden remitirnos al disco más vendido en estos momentos en el mundo, pero a su vez incluye frases tan propias de Becky como “estoy lejos de Hollywood” o “yo hago esta mierda desde México” que imprimen en ella la marca de su intérprete.

Mientras parece que seguiremos sin disco de Becky G por ahora, la cantante -de tan solo 22 años- sí tendrá oportunidad de presentar todos estos nuevos y viejos singles en España, pues es una de las artistas confirmadas en el Yolo Music Fest que se celebra el 7 de julio en Madrid, donde compartirá cartel con Ozuna o Zion & Lennox, entre otros. La cantante está confirmada también en el Weekend Music Festival, que se celebra antes, del 3 al 6 de julio en Torre del Mar (Málaga).