‘Nosotros’ confirma el talento de Jordan Peele pese a su irregularidad

El cómico Jordan Peele debutó en la dirección cinematográfica hace ya dos años con la aclamada ‘Déjame salir’, una película que encantó a la prensa –especialmente a la americana- y sorprendió por su combinación de géneros como la comedia o el terror sin olvidarse de ser una crítica feroz al racismo en Estados Unidos. ‘Nosotros’ era una obra decisiva a la hora de demostrar si aquello había sido solo un golpe de suerte o el comienzo de un cineasta tan personal como interesante. La balanza parece inclinarse más hacia lo segundo, pese a que en esta ocasión no encontramos la frescura de su predecesora (y, lógicamente, tampoco el factor sorpresa).

El filme presenta a una familia de clase media que se va de vacaciones a la costa californiana. La mujer esconde un trauma de su infancia en la playa de Santa Cruz, pero por insistencia de su marido, accede a pasar el día allí con su familia y sus amigos. Cuando vuelven a casa, hay cuatro extraños dados de la mano y vestidos de rojo en su puerta. Son la versión malvada de cada uno de ellos.

‘Nosotros’ comienza con un prólogo inquietante y sugerente donde ya se percibe una mayor estilización visual que en su opera prima –la cual contó con un presupuesto casi cinco veces inferior a esta- y un control técnico más sólido. Narrativamente, desde el principio se rinde al espectáculo por encima de lecturas políticas. No hay tanto interés aquí en diseccionar a la clase media sino de ofrecer un entretenimiento repleto de giros argumentales, violencia y bromas. Peele, sin duda, conoce perfectamente los códigos del cine de terror y sabe adaptarlos a su particular sentido del humor, alternando con bastante habilidad la tensión y la comedia.

El principal problema del guion es que no hay el suficiente trasfondo como para que la película se eleve como algo más que un mero pasatiempo y esto deriva en que finalmente sea una propuesta profundamente irregular. Hay momentos en los que resulta muy dispersa y que son un claro tránsito a otras secuencias que sí tienen algo que decir. No obstante, es intermitentemente brillante, en especial cuando Peele no está tan pendiente de impresionar y hacer una película de culto, y emplea algunos gags cómicos con verdadera gracia. Mención especial merece cierta secuencia con una Elisabeth Moss fantástica, en un papel muy breve pero divertidísimo, que supone la enésima prueba de que es una de las mejores actrices del momento. El resto del reparto, encabezado por Lupita Nyong’o (en el que por extraño que suene es su primer papel protagonista), también parece haber comprendido perfectamente el estilo de su autor.

‘Nosotros’ peca de estar excesivamente calculada y, por ello, demasiado preocupada en seguir la fórmula que hizo que ‘Déjame salir’ fuera un éxito. También de ser algo explicativa en sus últimos minutos. Y, sin embargo, aunque esté lejos de ser una película redonda, confirma el talento de Jordan Peele como una voz a tener en cuenta en el cine mainstream –porque la etiqueta “indie” ya quedó atrás- americano. 6,5.