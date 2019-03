Billie Eilish recuerda su etapa colorida en el tontorrón vídeo de ‘bad guy’

Billie Eilish publica hoy su esperado álbum debut, ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’, del que se extraen los singles ‘you should see me in a crown’, ‘when the party’s over’, ‘bury a friend’ y ‘wish you were way’ y sobre el que hemos tenido oportunidad de hablar con ella en una extensa entrevista ya disponible en portada.

En nuestra charla con Eilish, que tuvo lugar hace unas semanas, la artista reveló que se encontraba editando un vídeo para ‘bad guy’, uno de los temas de su disco que en el momento de la entrevista se encontraban inéditos, que mostraría un lado más divertido de ella, alejado de la tenebrosidad de sus anteriores videoclips. El vídeo ya puede verse y efectivamente es bastante tontorrón, con Eilish embutida en una máscara de buceo, haciendo “la araña” o saltando por doquier.

Aunque lo mejor del vídeo es que recupera el color de la etapa de ‘dont smile at me’ y lo reúne con la oscuridad de este nuevo álbum, recordándoos que no hace tanto tiempo de ‘bellyache’. Un vídeo más apto imposible para esta divertida canción que está llamada a convertirse en uno de los mayores éxitos de Eilish -no en vano abre el álbum- por su sonido abiertamente bailable y un poco electro-swing.