Miley Cyrus, Paulo Londra, Juan Luis Guerra, La Prohibida, Avicii… en las lista de ventas y streaming

Paulo Londra, aún nº1 de streaming, al fin lo es también de ventas

La semana pasada, el trapero argentino entraba directo en el número 1 de streaming en España con su álbum ‘Homerun’, consiguiendo el disco más escuchado en España en una semana en 2019 según su sello Warner, pero no lograba entrar en la de ventas. Sin embargo, esta semana la edición física de ‘Homerun’ sí ingresa en la mencionada lista, en el número 3. Alejandro Sanz sigue en el número 1 una semana más, mientras Rammstein son número 2.



El subidón de Rosalía

Tras su celebrada actuación en Primavera Sound, Rosalía es el nuevo número 1 de singles en España con ‘Aute Cuture’ y además su disco ‘El mal querer’ sube del 20 al 9 en la lista de ventas, protagonizado la subida más fuerte de la semana. Lo mismo ha sucedido en la tabla de streaming, donde el segundo trabajo de la cantante sube del 10 al 5. Mientras, ‘Los ángeles’ sube del 64 al 49 en la lista de ventas, mientras en la de streaming vuelve a entrar en el número 45.



La nostalgia de Depeche Mode

Depeche Mode acaban de reeditar los singles de sus discos ‘Black Celebration’ (1986) y ‘Music for the Masses’ (1987) en sendos vinilos recopilatorios, que entran en la lista de ventas. El primero lo hace en el número 31 y el segundo en el 44. Algunos de los singles más emblemáticos de la carrera de Depeche Mode se encuentran en esos discos, como ‘Stripped’, ‘A Question of Lust’, ‘Strangelove’ o ‘Never Let Me Down Again’.



Entra Avicii con su disco póstumo

Pese al éxito de ‘SOS’ con Aloe Blacc, que acaba de superar los 200 millones de reproducciones en Spotify -aunque solo es la 49ª canción más radiada en estos momentos en España-; y a pesar de haberse publicado en jueves en lugar de en viernes y de tratarse de su disco póstumo, ‘Tim’ de Avicii logra posiciones discretas en las listas españolas. En la de ventas entra en el número 37, mientras en la de streaming lo hace en el número 78.



La presencia del rock duro

No es un secreto que el público aficionado al rock y el metal lo es también de pasar por caja para comprar sus discos favoritos -lógicamente pues algunas ediciones físicas llegan a ser preciosas- y son varios los álbumes en estos géneros que registran entradas en la lista de ventas. ‘Old Star’ de Darkthrone entra en el 73, ‘Humanicide’ de Death Angel en el 87 y una reedición de ‘In Nomine Satanas’ de Venom en el 94. Ninguno de estos discos aparece en la tabla de streaming.



La Prohibida, por primera vez en la lista de ventas

El nuevo disco de La Prohibida, ‘Ruido’, entra en el número 81 de la lista de ventas. Esta es la primera vez que la autora de ‘Baloncesto’ registra una entrada en la tabla de Promusicae, pues ‘100k años de luz’, lanzado en 2015, no lo logró.



Más entradas en listas

En la tabla de ventas, Juan Luis Guerra entra en el número 17 con ‘440’, también 58 en streaming; Rory Gallagher en el 30 con ‘Blues’ y Miley Cyrus en el 32 con ‘She is Coming’, que también es número 14 en streaming. Finalmente, Richard Hawley coloca su recomendable ‘Further’ en el número 38 de la lista de ventas y en streaming Justin Quiles logra una gran entrada con ‘Realidad’, directo al 7. En esta misma tabla, Reik debuta en el número 59 con ‘Ahora’.