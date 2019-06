10 fotos que no debiste perderte: Ana Belén, Tyler, the Creator con Almodóvar, Leonor Watling, Rosalía….

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy nos detenemos en la portada ¿naturalista? de Ana Belén, los fans satánicos de Charli XCX, la fluidez en ruso de Leonor Watling, el “crossover” de Tyler y Almodóvar y más.

Los fans de Charli, de ángeles a demonios

Charli XCX llama a sus fans “ángeles”, pero en directo pueden convertirse en verdaderos demonios. Al menos cuando Charli canta ‘Vroom Vroom’ y, como muestra este vídeo publicado por la propia cantante en Instagram, los fans la gritan de tal manera que parecen estar poseídos por Satanás.

Rosalía, cual flamenca de la tele

Rosalía acaba de protagonizar una portada de la revista TheFADER y, con ella, una preciosa sesión de fotos en la que presume sus mejores galas. En una de ellas, con esa pose y ese vestido lleno de volantes, incluso parece la muñeca flamenca del televisor. La cantante posa frente a una floristería llamada ‘La esquina del amor’, al menos según sus propias palabras.

Un encuentro siniestro

El youtuber Borja Prieto suele entrevistar a gente muy interesante en su canal y, en este caso, ha revelado que prepara algo con Carlos Entrena, uno de los integrantes de la banda de industrial madrileña Décima Víctima. Junto a ellos un cartón de Morrissey. “Aquí en casa con Carlos Entrena de Décima Víctima y Morrissey preparando algo que me hace mucha ilusión”, escribe Prieto.

Miley no es Ashley

Miley Cyrus acaba de protagonizar uno de los tres episodios en la nueva temporada de ‘Black Mirror’ interpretando a una estrella del pop llamada Ashley O. Aunque persona y personaje comparten cosas en común, Miley ha aclarado que se diferencian en una cosa: “Ashley O usa protección. Miley no. Sé como Ashley”. Subrayamos el consejo veraniego de Miley. O Ashley.

Leonor Watling habla ruso

Leonor Watling ha anunciado que empieza el rodaje de una nueva serie junto a Hugo Silva. La comedia ‘Nasdrovia’ se basará en ‘El hombre que odiaba a Paulo Coelho’ y en ella por tanto tendrá presencia el idioma ruso, en el que Watling ha querido anunciar este nuevo proyecto. Y al menos esta frase con brindis, Watling la pronuncia con bastante soltura.

Ana Belén, el árbol

Ana Belén es portada de julio de Vanity Fair España vestida… ¿de árbol? Eso parece, al menos. Ojo al titular de portada: “ya no me considero comunista”. Alberto Moreno, editor in chief de la revista, escribe que hay “pocas artistas tan indiscutidas y transversales” y que por eso le dedica una portada, al margen de que por supuesto, la cantante presenta disco y gira.

Ciara, graduada de Harvard

Por un lado estrella del pop, por otro graduada de la prestigiosa universidad de Harvard. Ciara ha completado un curso de cuatro días centrado en el entretenimiento, la comunicación y los deportes y ha presumido de título en Instagram, donde ha recordado sus emocionantes días de estudio y no ha dejado de colgar una curiosa imagen de ella aplicándose en la biblioteca.

Tyler y Almodóvar, crossover imposible

Tyler, the Creator acaba de ser número 1 en Estados Unidos con su nuevo disco, el recomendado ‘IGOR‘, que también está siendo un éxito de crítica. Recientemente se ha visto al rapero disfrutando los partidos de Roland Garros ¿y a quién tenía sentado justo detrás en las gradas? Al mismísimo Pedro Almodóvar. Un “crossover” imposible del que existe documento para la historia o para el hilo de “breves encuentros” de nuestro foro.

El Último Vecino, demasiado estudio

El Último Vecino se encuentra trabajando presumiblemente en su nuevo disco, el sucesor de ‘Voces‘, uno de los mejores discos de 2016. El artista pasa “horas en el estudio” y puede que demasiadas… solo así se explica que se le hayan quedado estas cejas o, en un caso más probable, que haya tenido la idea de editarlas de esta manera ¿en un momento de aburrimiento?

Britney y su momento Marie Kondo

Britney sigue entreteniéndonos con sus posts totalmente random de Instagram y uno de sus últimos se puede considerar su momento Marie Kondo. En este vídeo, la cantante llega a casa y se encuentra su armario ordenado por prendas, colores y estampados. Se lo ha ordenado el servicio, menudo lujo…