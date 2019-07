Por qué Río Babel es un escaparate inmejorable del pop hispanoamericano… y más allá

Los próximos días 4, 5 y 6 de julio se celebra en Madrid, en concreto en el recinto del IFEMA – Feria de Madrid, una nueva edición del festival Río Babel, que busca “refrescar las noches” de la ciudad con un interesante y variado cartel centrado en el pop hispanoamericano aunque no exclusivamente. Bad Bunny es uno de sus cabezas de cartel, pero también Fatboy Slim y entre sus nombres destacados encontramos también a Bomba Estéreo, Fuel Fandango o a los holandeses Chef’Special. Estos son 10 de los nombres imperdibles de Río Babel:

Bad Bunny

El actual número 1 de singles en nuestro país con ‘Callaíta’ visitará el festival madrileño unas semanas antes del Sónar para presentar su arsenal de macrohits en solitario y en colaboración con otros artistas. ¿Por dónde empezamos a contar tanto hit? Capaz de triunfar masivamente tanto con el trap de ‘Soy peor’ como con el reggaetón de ‘MIA’ con Drake como con un baladón como ‘Amorfoda’, sin olvidar que el cantante está presente en dos de los mayores éxitos de 2018, ‘Te boté’ y ‘I Like It’, y eso que aún no hemos mencionado ‘Dura’ con Daddy Yankee, Bad Bunny es sencillamente uno de los artistas mas populares del mundo en estos momentos. Su concierto en Río Babel es de visita obligada.



Chef’Special

Con decenas de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, Chef’Special es con bastante seguridad uno de los grupos holandeses más populares del momento. La razón es un sonido muy atractivo, que en ‘Into the Future’ parece beber de Gorillaz tanto como en otros temas del reggae o el folclore europeo, pero que parece brillar especialmente en sus temas más acústicos, como ‘Birds’ -que conjuga un ritmo Motown hecho con palmas con guitarras acústicas y el humeante sonido de una trompeta- o la preciosa ‘Nicotine’. En definitiva, un grupo que aborda sonidos globales con respeto y originalidad, y cuyos conciertos, cuenta Río Babel, suelen ser una experiencia para los fans.



Trending Tropics

El año pasado despuntaba el nuevo proyecto de Visitante de Calle 13 con Vicente García gracias a un álbum debut sobre el que teníamos oportunidad de hablar en distensión con ellos. Un proyecto de nombre tan actual y apegado a la tecnología como Trending Tropics que, mediante ritmos de reggaetón u otros estilos latinos, hip-hop o synth-pop y colaboraciones con Ana Tijoux, Li Saumet de Bomba Estéreo o Vetusta Morla, y con canciones que pasaban de lo divertido a lo sobrecogedor, el grupo desplegaba sus preocupaciones sobre el devenir de la humanidad y ese “futuro que ya pasó”.



Fatboy Slim

Aunque Río Babel destaca por su cartel con gran peso de la música latinoamericana, no se centra en esta exclusivamente y por ejemplo este año uno de sus cabezas de cartel es Fatboy Slim. Uno de los mayores exponentes del big beat británico durante los 90 junto a The Prodigy, que este año lamentablemente ha perdido a su vocalista Keith Flint, Fatboy Slim arrasaba en 1998 con el álbum ‘You’ve Come a Long Way Baby’ y su single principal ‘Right Here, Right Now’, que este año ha decidido recuperar a su manera, en el single ‘Return to the Valley of Right Now’, en clave más chill out. El artista también acaba de publicar un “best of”.



Jorge Drexler

Exponente del pop de cantautor más sensible y mimado, el cantautor uruguayo ganador de un Oscar presenta en Río Babel su gira ‘SILENTE’, en el que está presentando a guitarra y voz, completamente en solitario, un repertorio diseñado especialmente para la ocasión. En 2017, Drexler lanzaba su hasta ahora último álbum, un ‘Salvavidas de hielo‘ muy interesante pues estaba hecho casi exclusivamente a base de guitarras. El álbum incluía colaboraciones con Julieta Venegas, Natalia Lafourcade o Mon Laferte, esta última precisamente otra de las artistas incluida en este artículo.



Mon Laferte

La cantante chilena es una superestrella de la música latinoamericana. Después del éxito de sus álbumes ”Mon Laferte Vol. 1′ y ‘La trenza’, que produjeron dos enormes hits como fueron ‘Tu falta de querer’ y ‘Amárrame’ con Juanes, respectivamente, una de las voces más pasionales y con más poderío del pop latino publicaba el disco ‘Norma‘, en el que de manera más excitante que nunca presentaba su fusión de sonidos del folclore latino y andino con ritmos de rock retro o del doo wop americano. ‘El beso’ fue el gran hit de aquel álbum que también incluía el conocido tema ‘Caderas blancas’ y una colaboración con El David Aguilar.



Bomba Estéreo

Sigue de gira el dúo colombiano formado por Li Saumet y Simón Mejía, enormemente popular sobre todo desde que en 2015 lo petara con sus singles ‘Somos dos’, ‘Soy yo’ o ‘Fiesta’, aunque al final ha sido un remix de ‘To My Love’ por Tainy el que ha terminado convirtiéndose en su mayor éxito con diferencia, superando los 300 millones de streamings. Todo un milagro pues la canción remezclada era antigua y ni siquiera había sido single en su momento. En 2017 el grupo publicaba un nuevo álbum que sumaba otros éxitos a su repertorio como ‘Duele’ o ‘Internacionales’ y nunca me cansaré de repetir que el directo de Bomba Estéreo es absolutamente imperdible.



Fuel Fandango

El dúo formado por Cristina Manjón (Nita) y Ale Acosta llega a Río Babel a través de la gira con la que este año están celebrando sus 10 años en la música. Una década en la que su fusión de flamenco, rock, soul y electrónica no ha hecho sino conquistar cada vez a más público, como demostraba hace unos años el éxito de su último disco publicado hasta el momento, ‘Aurora‘. Con motivo de este aniversario, JENESAISPOP tenía oportunidad de hablar hace unos meses con Fuel Fandango, que nos dejaban un titular más idóneo imposible para Río Babel: “Vamos a dejarnos ya de etiquetas y vamos a disfrutar la música de manera libre y abierta”.



El Cuarteto de Nos

El veterano grupo de rock uruguayo publica este año nada menos que su 17º trabajo, un ‘Jueves’ del que ya se conoce el primer single. ‘Punta Cana’ es, en sus palabras, un “ska macabro” y sin duda es un tema bailable, verbenero y bastante diferente al sonido habitual del grupo, caracterizado en realidad por una fusión de pop-rock y hip-hop que ha explorado -aunque sin nunca ignorar otros estilos- en toda su discografía, como demuestra su mayor éxito ‘Lo malo de ser bueno’.



Él Mató A Un Policía Motorizado

El grupo de rock argentino continúa de gira presentando su estupendo álbum de 2017 ‘La síntesis O’Konor‘, en tanto su líder Santiago Barrionuevo ultima su trabajo en el álbum debut de Amaia, que se espera para septiembre. Hace poco teníamos ocasión de hablar con él sobre aquel disco tan importante en su carrera, sus próximos pasos artísticos -se avecina “split” con Los Planetas- y sobre la ganadora de Operación Triunfo 2017. Pero en Río Babel serán los “motorizados” los protagonistas en un concierto en el que seguramente no faltarán sus temas más queridos, como ‘El tesoro’.