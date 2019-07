Belle & Sebastian presentan ‘Sister Buddha’, primer avance de la BSO que publican en septiembre

Belle & Sebastian publicarán este año un nuevo disco, que no será el sucesor de ‘How to Solve Our Human Problems‘, el álbum que lanzaron el año pasado en varias partes, sino una banda sonora. En concreto, Stuart Murdoch y compañía han compuesto la música para ‘Days of the Bagnold Summer’, la nueva película de Simon Bird (‘Inbetweeners’) sobre la complicada relación de un adolescente metalero y su madre bibliotecaria, que a su vez está basada en la novela gráfica homónima de 2012 escrita por Joff Winterhart.

La BSO de Belle & Sebastian verá la luz el 13 de septiembre conteniendo 11 canciones nuevas y dos viejas re-grabadas para la ocasión, ‘Get Me Away From Here I’m Dying’, de 1996; y ‘I Know Where The Summer Goes’ de 1998. Eso sí, el primer avance el disco es un tema totalmente nuevo llamado ‘Sister Buddha’ y cuyo videoclip en blanco y negro ya puede verse.

Sobre el disco, Stuart Murdoch ha dicho que en cuanto leyó el libro de Winterhart se disparó su inspiración de cara a la composición de la música para la película, incluso cuando Simon Bird todavía no había rodado una sola ecena de ella. Y ha apuntado: “quieres ponerte a ello temprano, porque así puedes empezar a tener conversaciones nocturnas con el director sobre ‘El graduado’ o lo que sea. Todos tenemos fantasías con esas grandes películas de los 60 y 70. Si vas a participar en un proyecto como este, tienes que hacerlo bien”. El 4 de noviembre, Belle & Sebastian actúan en el Auditorio Baluarte de Pamplona.