El directo de The Cure por su 40 aniversario de 2018 se emitirá en los cines españoles

The Cure realizaron un concierto antológico el verano pasado en el Hyde Park de Londres con motivo de su 40 aniversario. El concierto fue grabado y la película resultante, ‘The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park’, se estrenará el 11 de julio en multitud de salas españolas.

En concreto, el film, que está dirigido por Tim Pope y recoge un concierto por el que además pasaron bandas amigas como Interpol, Slowdive, Editors, Ride, Goldfrapp o The Twilight Sad, entre muchos otros, se verá en 42 salas de Yelmo Cines. Por cierto, Tim Pope ya había trabajado con The Cure en los videoclips de temas como ‘Lullaby’, ‘Lovesong’ o ‘Friday I’m in Love’, además de con artistas como David Bowie, Queen, Iggy Pop o Paul McCartney.

Explica la sinopsis: “The Cure, una de las mejores bandas en directo, se sube al escenario de Hyde Park en Londres el sábado 7 de julio de 2018 para celebrar sus cuatro décadas en la música. “Anniversary 1978-2018”, dirigida por Tim Pope, habitual colaborador de la banda responsable de la mayoría de sus icónicos videoclips, captura este concierto en calidad 4k. La mezcla de audio de Robert Smith y Paul Corkett complementa y completa esta maravillosa experiencia cinematográfica. Robert Smith y su extraordinaria banda – Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnel y Reeves Gabrels – nos transportan en el tiempo a través de un maravilloso viaje: de Lovesong a Lullaby, pasando por Boys Don’t Cry y Brun o Fascination Street y Friday I’m in Love. 135 minutos espectaculares que hacen de este concierto uno de los más memorables de toda su carrera”.

Esta es la lista de salas donde se proyectará la película.

