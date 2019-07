La Canción del Día: ‘Santa Maria’ une a Bad Gyal y Busy Signal en un dancehall sensual con olor a “sativa”

Bad Gyal firma una de las novedades destacadas de este viernes 5 de julio con ‘Santa Maria’, su nuevo single, muy esperado desde que lo presentara en directo hace varios meses. Se trata de una colaboración con el cantante jamaicano Busy Signal, conocido por su millonario single con Major Lazer ‘Watch Out for This (Bumaya)’, que no decepcionará a los seguidores de la cantante.

‘Santa Maria’, el segundo single de Bad Gyal para Universal (el primero había sido ‘Open the Door’, si bien la llegada de Alba a una multinacional no se hizo pública hasta meses después de su lanzamiento), es otro dancehall descarado como los que suele firmar la cantante, en este caso compuesto por un ritmo machacón y el sonido prominente de algún tipo de instrumento de cuerda punteado que podría ser oriental. Un tema, en cualquier caso, hecho para arrasar como demuestra ese estribillo de “yeah yeah yeahs” que se pega a la primera, y su corta duración de 2 minutos y medio.

Y como esto es una canción de Bad Gyal, ‘Santa Maria’ vuelve a sumar más frases “marca Bad Gyal” al repertorio de la cantante: “sabe que conmigo esta polla está bendecida” es lo menos que esperábamos de esta composición en la que Busy Signal llama a Bad Gyal “Santa Maria”. ¿Por qué lo hace? Porque “este coño está apretao como el primer día”. ¿Admite ‘Santa Maria’ lectura pro-cannabis? Por supuesto: Bad Gyal es “sweet like sativa”, mientras Busy Signal “se pone tonto” cuando Alba fuma “sativa”.