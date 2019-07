Taylor Swift, Becky G, Dua Lipa y SZA suben su concierto conjunto a Prime Video

Taylor Swift, Dua Lipa, SZA y Becky G se unieron para ofrecer un concierto en Nueva York que desde hoy pueden verse en streaming bajo demanda y por tiempo limitado a través de Prime Video, si eres cliente de Amazon, a través de este link o en la APP correspondiente de tu Apple TV o similar. Cada artista interpretó 5 temas, excepto Taylor Swift que interpretó 9. Foto: Concierto de Prime Day presentado por Amazon Music.

La nota de prensa incluye “spoilers” e indica que Taylor Swift no prescindió de “I Knew You Were Trouble”, “Love Story”, “Shake it Off” o “Style”, ni tampoco de sus nuevos singles “You Need to Calm Down”, y “ME!”. Por su parte, se revela que Dua Lipa comenzó con “Blow Your Mind (Mwah)”, e interpretó temas colaborativos como “One Kiss” y “Electricity”, terminando con “New Rules”.

La nota de prensa indica también cuáles fueron los grandes éxitos interpretados por SZA y Becky G. La primera “abrió su actuación con “Supermodel” y luego interpretó éxitos como “Broken Clocks”, “Normal Girl”, “Love Galore” y tocó “Kiss Me” del grupo Sixpence None The Richer. Por su parte, Becky G interpretó “La Respuesta” y “Cuando Te Besé” antes de tocar en primicia mundial su nuevo y ardiente tema “Dollar“. Becky G cerró su actuación con sus canciones número 1 en España, “Mayores” y “Sin Pijama””. La duración total del show es de 2 horas y 39 minutos.