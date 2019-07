La Canción del Día: Kate Tempest te “atrapa” por completo hablando de amor en ‘I Trap You’

“El amor es una cosa que te inventas” es el demoledor inicio de ‘I Trap You’. La canción está siendo una de las pistas menos escuchadas del recomendable nuevo disco de Kate Tempest, ‘The Book of Trap and Lessons‘, pero sí es una de las más inmediatas y fundamentales, pues contiene la idea principal de la que sale el nombre del mismísimo álbum. “Lo llamé amor, pero debería haberlo llamado “trampa””, recita en un momento la artista de “spoken word”, mientras reflexiona sobre sus “inseguridades”, su “libertad” y las “pequeñas mentiras que se dice a sí misma”.

‘I Trap You’ contiene varias frases de esas que llaman la atención desde la primera escucha (“I still check my phone 17 times a minute / To see if you called and I missed it”), pero si resulta tan magnética desde el principio es por ese evocador piano que hasta parece situarnos en un café de París en los años 60, o en la feria del pueblo cuando éramos pequeños. Tempest se sirve de las labores de Dan Carey como autor de la música y productor de su disco para hacer uno de sus discursos más intimistas y sentidos jugando con el doble sentido de la palabra “trap”.

Esto indicaba en Mondosonoro cuando le preguntaban por este tema: “Hay un amor peligroso, que se convierte en una trampa. El amor puede ser un reflejo de las normas y valores de una sociedad, y en ese sentido puede ser un veneno, puede ser posesivo, tiránico, insano y directamente peligroso. En el disco está presente ese tipo de amor individualista, ese amor de carácter capitalista: empieza con el corazón roto de “Thirsty”, pasa por un terreno bizarro de violencia en “Keep Moving Don’t Move” y se convierte en esa cosa malsana de “I Trap You”, pero hay también otro tipo de amor atravesando todo el disco, que empieza con “Hold Your Own”. Es un amor mucho más sólido y comprensivo, mucho más abierto, sin fronteras de ningún tipo”. Continúa luego hablando de la conclusión del álbum, como también hiciera durante nuestra entrevista: “A lo largo del disco el amor puede ser una trampa, una lección, puede ser liberador, pasa por una especie de despertar espiritual en “Holy Elixir” y todo nos lleva a “People’s Faces”, donde todo ese amor que ha sido sentido de una manera tan íntima se permite salir del poema para situarse en el mundo real y permitirnos mirar de verdad a los demás, sentir a los demás al detenernos a observar sus caras, conectar realmente con el mundo que nos rodea”. Kate Tempest actúa en noviembre en Barcelona (en La [2] de Apolo, el día 26) y Madrid (en But, el 27). Las entradas ya están a la venta.