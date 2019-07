Escucha lo nuevo de Iggy Pop, Shura, Whitney, Ezra Furman, Four Tet, Sleater-Kinney, The Streets…

El disco de Beyoncé inspirado en ‘El Rey León’ y repleto de estrellas como Kendrick Lamar, Pharrell, Childish Gambino, Jay Z o Tierra Whack es la gran noticia de este viernes 19 de julio en cuanto a álbumes. Apenas el nuevo trabajo de la británica Marika Hackman y la publicación oficial de ‘King’s Mouth’, el disco que The Flaming Lips publicaban físicamente coincidiendo con el pasado Día de las Tiendas de Discos, acompañan a Queen B en este pobre viernes, 19 de julio (cosa habitual, por otra parte). Bueno, y el cuarto álbum de Juan Magán.

Pero la semana sí ha estado algo más animada en cuanto a singles: estos días hemos conocido los regresos de Wilco y Vivian Girls, el dueto entre Charli XCX y Christine and The Queens para el próximo disco de la primera, además de un single que suma a dos de las figuras del pop español actual, Dellafuente y Mala Rodriguez, y del polémico nuevo single de Fuerza nueva, nombre bajo el que se alían Niño de Elche y Los Planetas: ayer estrenábamos en exclusiva ‘Una, glande y libre’ (sic).

Además, a la espera de que mañana se lancen canciones como la nueva de Sam Smith, ya están disponibles avances de los próximos discos de Iggy Pop, Four Tet, Shura, Whitney, Ezra Furman, Sleater-Kinney, The Streets (que lanzará mixtape a lo largo del año), Red Hearse (supergrupo que suma a Jack Antonoff, Sam Dew y Sounwave), Twin Peaks, girl in red, Frankie Cosmos o (Sandy) Alex G. Además, el trío madrileño Cariño han lanzado un nuevo pelotazo llamado ‘:(‘ de la que hablaremos a fondo en las próximas horas (;P).