La Canción Del Día: ‘Sofia’ se refiere a Vergara, Coppola… y con ella, Clairo celebra su amor por las mujeres

Clairo publica su debut oficial, ‘Immunity’, el 2 de agosto. La joven compositora de Massachusetts se ha dado a conocer con sus monas canciones de lo-fi pop, pero parece que en su álbum ha querido llevar su sonido más allá con la ayuda de colaboradores como Rostam Batmanglij, que ha producido el single ‘Bags’ (del que ya hablamos) y también el siguiente, que acaba de salir y se titula con nombre propio, ‘Sofia’.

‘Sofia’ es memorable al instante pues su melodía no puede ser más familiar (no alcanzo a dar con la canción exacta a la que me recuerda), pero como toda canción de Clairo, su conjunto de elementos da lugar a una composición muy personal. En ‘Sofia’ conviven las guitarras eléctricas típicas del guitar pop con unas diáfanas baterías que marcan un ritmo ligeramente disco, mientras la presencia de teclados proporciona al tema un punto synth-pop. Pero ‘Sofia’ toma un giro inesperado hacia la mitad, cuando la voz de Clairo se hunde en un grave imposible y da paso a unas guitarras distorsionadas. Un “brain melter” absoluto del que tema se recompone como si nada.

Con todo, la producción de ‘Sofia’ es una exquisitez y por tanto no puede sentarle mejor a la cálida voz de Clairo, que tanto arropa en versos como “Sofia, que sepas que tú y yo no deberíamos sentirnos como un crimen”. ¿Y quién es Sofia? Clairo ha explicado que la canción habla sobre esas primeras mujeres de las que se enamoró platónicamente al verlas en los medios, famosas como Sofia Vergara o Sofia Coppola. “Es mi manera de hacer una canción que celebre este descubrimiento”, cuenta la artista, “y a la vez mantenga la típica letra cursi que normalmente encuentras en una canción en la que profesas tu amor”.