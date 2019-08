Björk traerá su espectáculo ‘Cornucopia’ a grandes recintos de Europa, de momento sin parada en España

Björk inauguró en abril su nuevo espectáculo ‘Cornucopia’, el más elaborado de su carrera según sus propias palabras. Centrado en ‘Utopia‘, la teatral producción pudo verse durante ocho noches no consecutivas en Nueva York durante la pasada primavera y después, la artista islandesa lo presentó durante cuatro fechas en el Parque Bicentenario de Ciudad de México.

Quedaba por descubrir si Björk se animaría a hacer una gira de ‘Cornucopia’ que pasara por otros lugares del mundo y la respuesta es sí: ‘Cornucopia’ llegará a Europa el próximo mes de noviembre aunque de momento solo se han confirmado cinco fechas y ninguna es española. Las fechas en concreto son el 13 de noviembre en el Forest National de Bruselas, el 16 de noviembre en el Rockhal de Luxemburgo, el 19 de noviembre en el O2 Arena de Londres, el 25 de noviembre en el SEE Hydro de Glasgow y el 28 de noviembre en el 3Arena de Dublín.

Llama la atención la selección de recintos donde Björk presentará ‘Cornucopia’, capaces de acoger entre 6.500 (Rockhal) y 20.000 personas (O2 Arena) frente por ejemplo a las 3.250 de The Shed. ‘Cornucopia’ es probablemente el espectáculo más costoso jamás realizado por Björk, por lo que no protagonizará una gira al uso. Parece que Björk buscará que sus fans peregrinen hacia el show y no al revés, lo que probablemente le permitirá a su vez reducir el precio de las entradas. ¿Habrá finalmente fecha española?