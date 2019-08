La carpeta archivadora de Lorena Álvarez es un viaje en Delorean a su universo (y a nuestra infancia)

Felizmente, Lorena Álvarez regresaba hace pocas semanas con un nuevo disco bajo el brazo. Una ‘Colección de canciones sencillas’ que ponía fin a los 5 años de silencio discográfico que sucedieron a ‘Dinamita’ y que la asturiana ha empleado para hacer este nuevo disco con todo el mimo del mundo. Eso también se extiende a su edición física, protagonista hoy de esta sección El físico importa: de manera entrañable, tanto su edición vinilo como su edición CD evocan como, si de un Delorean se tratase, a la propia infancia de Lorena y, de paso, de todos aquellos que nacimos en el siglo pasado.

Y es que su encarte no solo lo aparenta sino que es una de esas carpetas de cartón azul (aunque hay también una edición en color teja, la alternativa más típica a aquel estándar) cerrables con gomas que, si no nosotros (que también), nuestros padres y abuelos utilizaban (y utilizan) para guardar auténticos tesoros como recibos de la luz, facturas de teléfono o, en algunos casos, dibujos, fotos y recuerdos de nuestras o sus vidas. De manera verdaderamente admirable, se ha manufacturado este disco en estos formatos físicos cuidando incluso la tipografía empleada, cuidada pero manuscrita. Todo esto no es caprichoso, sino que gira en torno a la preciosa idea que arroja ‘La nube’, segunda canción del álbum: seguramente en una cápsula del tiempo con una forma muy parecida a la del encarte del disco, Lorena encontró después de la muerte de su abuela un dibujo de ella tocando la guitarra, reflejando cómo este mujer veía a su nieta feliz siendo artista cuando esta ni siquiera sospechaba que pudiera serlo.

Esta emocionante pirueta lírica parece inspirar esta edición física, puesto que dentro de esta carpeta lo que encontramos es algo muy parecido: dibujos hechos a mano –en papel e impresión de gran calidad– por la propia cantautora en los que, a su manera, refleja las ideas que contienen las canciones, con distintas técnicas gráficas en las que representa paisajes, animales, a sí misma –en la de ‘Si tú eres mi hombre’, por ejemplo, se retrata corriendo como en su vídeo oficial– o incluso retrata a Camarón de la Isla y Tomatito en la de ‘Aborrezco lo que adoro’, donde se emplea un verso popularizado por ellos en la alegría ‘A dibujar esta rosa‘.

En una maniobra metamusical preciosa, en la lámina de ‘La nube’ podemos ver, en la esquina inferior izquierda, una reproducción en blanco y negro del famoso dibujo de su abuela. Hasta los créditos del disco tienen su enjundia, replicados en una última lámina que emplea lo que parece la clásica cuadrícula de un cuaderno de caligrafía, que combina letra de imprenta con manuscrita, que Lorena emplea para unos bonitos agradecimientos a amigos, colaboradores (algunos, como Soleá Morente, son ambas cosas), fans y, claro, su pareja Alonso Díaz (Napoleón Solo). Y, en última instancia, no podía faltar su clásico calendario, en este caso con una foto de sí misma subida a una escoba cual bruja. Todo un deleite para observar, leer y tocar mientras se escuchan estas canciones.

Todo el diseño es una idea de la propia Lorena asistida en el diseño gráfico por Fernando Cienfuegos, y se nota: pocas veces encontramos una simbiosis tan conseguida entre música y artwork, palpándose el mimo, el cariño y la personalidad inherente de la autora en todo el conjunto. Para más inri, la propia Lorena se ha metido a youtuber por un día para hacer un unboxing del álbum realmente encantador. Lorena Álvarez forma parte del cartel de Nocturama 2019, que reúne en Sevilla entre los días 29 y 31 de agosto a Rocío Márquez, Morgan, Maika Makovski, Los Hermanos Cubero y Mourn, entre otros.