Billie Eilish, a por su primer número 1 en Estados Unidos con ‘bad guy’

‘Old Town Road’ de Lil Nas X hacía historia recientemente al pasar 17 semanas en el número 1 de Estados Unidos, pero tras sumar incluso dos semanas más en el primer puesto del Billboard, 19 en total, parece que finalmente este lunes el número 1 será para otra persona. En concreto, para la artista que más cerca ha estado de dicha posición en todos estos meses, Billie Eilish y su éxito ‘bad guy’, que ha resistido 9 semanas en el número 2 de la clasificación. ‘bad guy’ es uno de los singles, junto con otros como ‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran, que más tiempo ha durado en esta posición de la historia del Billboard sin jamás llegar al número 1.

Esto puede cambiar este lunes. Aunque ‘Old Town Road’ sigue superando las escuchas diarias de ‘bad guy’ en Spotify así como las compras de la canción en iTunes, lo está haciendo ya por poco. En otra palabras, el éxito de ‘Old Town Road’ está empezando a menguar poco a poco -y HITS Daily Double informa que Columbia se centra ya en el single siguiente, ‘Panini’- y Eilish ha decidido aprovechar esta coyuntura para jugar sus cartas, ninguna de las cuales es ya Justin Bieber, cuyo remix de ‘bad guy’ no ha conseguido ni de lejos la repercusión esperada.

En primer lugar, Eilish estrenaba el pasado 15 de agosto un “vertical video” de ‘bad guy’. Se trata de un vídeo hecho con escenas inéditas y descartadas del clip original que en 4 días ha superado los 3.640.000 de visualizaciones. Algo es algo. Pero Billie también ha apostado por el formato físico y, el día siguiente, publicaba en el mercado una cinta de casete de edición limitada de ‘bad guy’ a un módico precio de 4 dólares, las primeras 500 de las cuales venían firmadas. El artículo ya no está disponibles en la tienda online de Eilish, por lo que probablemente esté agotado.

¿Dará esta estrategia de pequeños pero cruciales movimientos a Eilish su primer número 1 de singles en Estados Unidos (el disco ya lo había sido)? Los datos definitivos se conocerán en unas horas, pero parece que sí, aunque no hay que olvidar que ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello, top 3 en el Billboard, también tiene muchas posibilidades de lograrlo, pues ahora mismo es la canción más exitosa en todo el mundo. Mientras, Eilish sigue a lo suyo y acaba de rodar un videoclip para otro de los temas de su disco, ‘all the good girls go to hell’, y de estrenar un directo de ‘i love you’, que adjuntamos bajo estas líneas.