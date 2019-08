Yung Beef y La Zowi quieren ‘EMPEZAR DE 0’ en su nueva colaboración

Yung Beef y La Zowi firman juntos una nueva canción llamada ‘EMPEZAR DE 0’ que, tras su estreno este lunes 19 de agosto, se ha colado rápidamente entre los vídeos más vistos en Youtube España (ahora es top 4). Se trata de un tema ultra “chill” compuesto por un atenuado y sensual ritmo dancehall, en el que la pareja de traperos expresan sus sentimientos por una relación que ha ido mal. “Me partiste el corazón pero me he comprao otro nuevo”, expresa él, mientras ella canta cosas como “yo no puedo vivir sin tu sexo, no quiero saber por qué me hiciste eso”.

‘EMPEZAR DE 0’ es un nuevo adelanto de ‘Perreo de la muerte 2’, la mixtape que Yung Beef, que este año ha publicado un álbum con Goa, lanza el próximo 1 de septiembre. Sobre la canción, la nota de prensa explica: “Para que todo vuelva al punto de origen hay que mirarse frente a frente, decirse las cosas a la cara y hacer un reset aunque el pasado duela. Los referentes del trap en nuestro país se rodean en esta ocasión de los productores Marvin Cruz y Mark Luva y nos regalan este ejercicio purgatorio como aperitivo de lo que escucharemos en El Perreo de la muerte 2”.

Yung Beef presentará ‘Perreo de la muerte 2’ próximamente en España. Las fechas son el 7 de septiembre en la Sala Apolo de Barcelona, el 12 de septiembre en la Sala Cool de Madrid y el 28 de septiembre en la Industrial Copera de su natal Granada. Por su parte, La Zowi presentará ‘Ama de casa‘ el 4 de octubre en La Java de París y después partirá a Latinoamérica. En concreto, estará el 10 de octubre en el Club Chocolate de Santiago de Chile, el 8 de noviembre en Monterrey y el 9 de noviembre en la Galera de Ciudad de México.