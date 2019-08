No te pierdas la reinvención de Mura Masa de la mano de Clairo en ‘I Don’t Think I Can Do This Again’

El joven productor británico Mura Masa se hizo un hombre en el pop hace un par de temporadas gracias a su fresquísimo y sofisticado sonido electrónico y a singles que alcanzaban reproducciones millonarias en las plataformas de streaming como ‘Love$ick’ con A$AP Rocky, ‘Firefly’ o ‘What If I Go?’ con Benzo. Su debut fue uno de los grandes discos del verano de 2017 así como uno de los mejores discos del año en general.

¿Qué hay de nuevo en el mundo de Mura Masa? Bastante. El chico tras el proyecto, Alex Crossan, ha anunciado “nueva dirección” y parece que esta tendrá poco que ver incluso con el par de singles que publicó el artista hace tan poco como en 2018, ‘Move Me’ con Octavian y el estupendo ‘Complicated’ con Nao. “Este es el comienzo de la presentación de una nueva dirección para Mura Masa más centrada en el formato de banda y en la música de guitarras”, ha explicado Crossan en nota de prensa. “Crecí escuchando punk y new wave así que para mí es un regreso emocionante [a estos sonidos]”.

La primera muestra de la reinvención de Mura Masa es un single efectivamente bastante diferente a sus ritmos de tropical house habituales, hecho en colaboración con la prometedora Clairo, que acaba de publicar su debut. ‘I Don’t Think I Can Do This Again’ empieza conjugando guitarras acústicas con un sutil motivo de sintetizador, pero al llegar el estribillo el tema se sumerge en una distorsión más propia del post-punk o del electro-rock de principios de siglo. Un cambio para Mura Masa y también para Clairo, que será bienvenido por unos, quizá no tanto por otros.