Taylor Swift se moja sobre Trump y sobre su duro 2016: “estuve a punto de romperme en pedazos”

Taylor Swift es la gran protagonista de este viernes tras el lanzamiento de ‘Lover’, su nuevo disco, al que ha acompañado el estreno de un buen videoclip para el tema titular, además de otras noticias de interés en la carrera de la artista. En promoción de ‘Lover’, Swift ha sido entrevistada por The Guardian y aunque la charla completa se publica el sábado, el periódico británico ha querido adelantar esta tarde algunos de los titulares.

La cantante se moja sobre Donald Trump y afirma que el presidente de Estados Unidos está “haciendo luz de gas a la gente de América para que piense que si odias al presidente, odias a América”. La autora de ‘You Need to Calm Down’, declaradamente demócrata, va más lejos y critica su gobierno: “estamos, al menos, supuestamente, en una democracia en la que se puede discutir, disentir, debatir. Pero realmente pienso que Trump cree que esto es una autocracia”.

Swift habla también sobre el largo silencio político que asumió durante años hasta el pasado otoño; y confirma que, en las elecciones de 2016, habría votado a Hilary Clinton y que es pro-aborto. De hecho, la cantante explica por qué durante aquellas elecciones no apoyó públicamente a ningún candidato, y la razón es que buscaba proteger su salud mental en una época en la que tenía varios frentes abiertos, en concreto su polémica con Kanye West y Kim Kardashian, que le valió numerosas críticas, y la recaída de su madre en el cáncer. “[Intentaba] no leer demasiadas noticias [y simplemente] ir a votar, decirle a la gente que votase”, añade. “Sabía lo que podía soportar y lo que no. Literalmente estuve a punto de romperme”.