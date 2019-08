Primeras impresiones en foros de ‘Norman Fucking Rockwell’, ya filtrado en mala calidad

Lana Del Rey es experta en ver filtrada su música y su nuevo disco, ‘Norman Fucking Rockwell‘, que sale a la venta oficialmente este viernes 30 de agosto, no ha sido una excepción. El sexto álbum de Del Rey lleva filtrado al menos desde el pasado 17 de agosto, aunque lo que puede escucharse en la red es una grabación del disco hecha por alguien con su móvil, por lo que la calidad de la filtración es poco menos que diabólica.

En cualquier caso, la filtración no ha impedido que la gente ya esté compartiendo sus impresiones sobre ‘Norman Fucking Rockwell’ en foros (aunque parece que el disco ha terminado filtrándose en mejor calidad en las últimas horas). Por ahí puede leerse ya el término “obra maestra”, aunque este suele ser habitual ante nuevos lanzamientos por el “hype”; y entre los temas nuevos que la gente se encuentra destacando están el tema titular, ‘Cinnamon Girl’, ‘Happiness is a Butterfly’ o ‘The Best American Record’. Además, parece que la versión del álbum de ‘Fuck it i love you’ es distinta a la que se ha lanzado junto a ‘The greatest’.

En foros se están mencionando también nombres de artistas a los que recuerda ‘Norman Fucking Rockwell’, tales como Fiona Apple, Aimee Mann o por supuesto Cat Power, aunque el álbum “sigue sonando a Lana Del Rey”. Entre las críticas negativas que pueden leerse en foros, la presencia de ‘Doin’ Time’ en el tracklist, que es discutida pues “no pega” con el conjunto (aunque otras voces opinan que sí) así como el cierre con ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it’. Nuestra valoración del esperado ‘Norman Fucking Rockwell’, próximamente en portada. Y más primeras impresiones, en nuestros foros.