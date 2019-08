Ed Sheeran logra su 8º top 1 en singles en Reino Unido, dejando a Whitney Houston en el top 2

Ed Sheeran es el nuevo número 1 de las listas británicas con uno de los temas contenidos en ’No. 6 Collaborations Project’, que difícilmente va a ser un disco tan exitoso como ‘Divide’, pero no se puede decir que no esté llegando al público.

La canción que ha llegado al número 1 de las listas británicas esta misma tarde es la colaboración con Stormzy ‘Take Me Back to London’, que pasa del número 11 al número 1. Para lograrlo se ha sacado vídeo, remix, reducido el precio de la canción y Stormzy ha interpretado el tema con Edward Christopher en el cierre de su gira, la más exitosa de la historia. Mientras, el single anterior ‘Beautiful People’ baja del puesto 2 al puesto 3. Entre ambas encontramos ‘Higher Love’ de Whitney Houston y Kygo, cuyo puesto 2 supone un nuevo máximo: definitivamente ha sido uno de los “sleepers” del verano en las islas.

Tanto ‘Take Me Back to London’ como ‘Higher Love’ llegan a los puestos 1 y 2 de la semana, mientras ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello baja del puesto 1 al 11 en su décima semana. Las nuevas normas de las listas británicas, en correspondencia con la era streaming, penalizan las canciones con más de 9 semanas en lista, en concreto el ratio de streaming y ventas, para dar una oportunidad a otras nuevas. Sin embargo, la OCC aclara que de todas formas, el tema habría perdido el número 1 en favor de Sheeran.

Este es el 8º top 1 de Ed Sheeran en Reino Unido tras ‘Sing’, la preciosa ‘Thinking Out Loud’, ‘Shape of You’, ‘Perfect’, ‘River’ con Eminem, ‘I Don’t Care’ y ‘Beautiful People’ y también es el segundo para Stormzy, que este verano ha arrasado con ‘Vossi Bop’.