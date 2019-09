Ariana Grande responde a un fan que la acusaba de abusar del Autotune en vivo

Ariana Grande continúa con la gira de Sweetener, con la que está presentando sus dos últimos álbumes, tanto ‘Sweetener’ como ‘thank u, next’. Tras su dedicación a Norteamérica entre los meses de marzo y julio, estos días recorre Europa. No hay, como sabemos, fecha en España, pero sí en Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia, Noruega, Francia, Bélgica, Austria, República Checa o Irlanda.

El caso es que la gira está generando noticias, siendo la última el modo en que se ha atrevido Ariana a contestar a un fan en Instagram que la estaba acusando de abusar del Autotune en sus directos. En concreto decía el seguidor sobre una actuación: “suena como Autotune y probablemente no en directo. Quiero decir que eres una gran cantante y me encantan tu voz y tus canciones, pero esto no suena como si fuera en directo”.

Ariana se molestaba en responder, como muestra la captura bajo estas líneas: “No, con todo el respeto, podría hacer esto para ti en el salón de tu casa, sin mezclas ni ayuda en absoluto. Podría hacer esto en la ducha. Es mi don y por eso estoy aquí. Canto más de 30 canciones por noche. Cada una de las palabras. Es lo que sé hacer. Déjame brillar”. Antes de que los seguidores de Ariana devoraran a este usuario, el post ha sido borrado, y la cuenta del chico ha pasado a ser privada.