Revelación o timo: Las Chuches recuperan ‘Cómo ronea’ en clave de reggaetón por su 15º aniversario

Cuando Rosalía era solo una renacuaja, en los oscuros tiempos de Los 40 Latino otros artistas renovaban el flamenco a su manera. Las Chuches, tres adolescentes cordobesas que respondían a los nombres de Sara, Marina y Melody, emergieron en 2004 con un debut que fusionaba flamenco y rumba con ritmos de hip-hop, dance y house latino. ‘Cómo ronea’, el sencillo principal del disco, fue un éxito en España gracias a su sonido de flamenco ligero fusionado con un ritmo medio chill-out, y sobre todo a un estribillo de dos frases y cantado a tres voces que tenía un efecto extrañamente hipnótico. Todo esto pese a la pésima producción de la canción, repetida en todo el largo, al que Las Chuches sucedían en 2006 con un segundo trabajo titulado ‘Qparanoia‘ (estamos en plena era del SMS y el politono) que pasaba totalmente desapercibido.

Con los años, ‘Cómo ronea’ no ha sido olvidada, pero tampoco se ha convertido en un gran clásico. Incluso podría decirse que ha adquirido cierto estatus de culto. En cualquier caso, Las Chuches no han dejado pasar la oportunidad de hacer algo con su canción más popular cuando acaban de cumplirse 15 años de su lanzamiento, y su idea ha sido regrabarla, por supuesto, en clave de reggaetón. No faltan los ingredientes de rigor, ni el autotune ni el “featuring” de un rapero llamado Davilés de Novelda. Lo único que falta es una de Las Chuches (Melody), pues, tras lanzar un single en 2017 del que nadie se enteró y anunciar poco después su separación (?), las chicas son ahora un dúo.

La tontería, o idea maestra, quién sabe, lograba posicionarse este fin de semana entre los 3 vídeos más vistos en Youtube España. El vídeo está ahora situado en el top 12 y está a punto de alcanzar las 800.000 visualizaciones. Parece que el remix de ‘Cómo ronea’ ha tocado la fibra de los más nostálgicos… pero a quién vamos a engañar: la canción ya era un temazo hace 15 años. Puede que la producción vuelva a ser tan horterilla y casposa como siempre, pero ese estribillo sigue siendo oro.