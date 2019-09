5 recomendaciones para asistir a Dcode 2019

The Cardigans y los Eels, de cerca

El plan más original del cartel de Dcode, que se celebra este sábado 7 de septiembre en Madrid, es la representación de ‘Gran Turismo’ de los Cardigans de manera íntegra y en orden. El grupo sueco empezó esta pequeña gira el año pasado con motivo de su 20º aniversario y es un verdadero milagro que se haya conseguido trasladar a nuestro país, donde con frecuencia Cardigans no venían por ser España el país más remoto de Europa para ellos. El disco contenía singles por todos conocidos en los 90 como ‘My Favourite Game’ y ‘Erase/Rewind’, canciones con la garra de ‘Hanging Around’ y ‘Marvel Hill’, y baladas tan maravillosas como ‘Higher’ y ‘Explode’. La banda de Nina Persson, como pudimos comprobar en el concierto de Londres, suele hacer un bis con los “greatest hits” una vez repasado el disco de 40 minutos, con temas de sus inicios y también de sus infravalorados dos últimos discos. Tanto Cardigans como Eels, que están girando aún con ‘The Deconstruction‘ (2018), actúan a última hora del día y seguidos (Eels entre 20.05 y 21.10, Cardigans entre 21.10 y 22.20). Ninguno de los dos es un grupo de grandes estadios, por lo que posiblemente sea fácil disfrutarlos de cerca y con gran atención a los detalles, que en ambos casos es lo que recomendamos, frente a lo que veremos tras la medianoche. Entonces, Fidlar, Caravan Palace y Kaiser Chiefs ofrecerán probablemente shows más aptos para las masas, pero con menos encanto.



El reto de Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club son el grupo que aparece en la primera línea del cartel, probablemente porque es el grupo más capacitado para hacer bailar a 20.000 personas a pesar de que estas no conozcan sus canciones. A estas alturas es muy evidente que ‘What You Know’ o ‘Something Good Can Work’ se han convertido en clásicos generacionales aunque no todo el mundo los viéramos venir -ojo a sus streamings que todavía a día de hoy continúan multiplicándose sin descanso-; pero su misión en este festival es revelar que su último álbum ‘False Alarm’ es de lo más apañado. Aunque el grupo es superprofesional sobre las tablas alternando canciones más y menos conocidas, nuestro consejo es empollar su nuevo material mínimamente antes de su set: ‘Satellite’, que pasaba en mayo por nuestra sección “Canción del Día” con sus ecos a Kraftwerk y ‘Star Wars’; ‘Dirty Air’, ‘Once’ y ‘Satisfaction Guaranteed’ están perfectamente a la altura.



El estreno del arriesgado disco de Amaral

Amaral publican este mismo viernes 6 de septiembre su nuevo disco, por primera vez con la complicidad de Sony Music, donde les esperan compañeros de profesión como Vetusta Morla en una jugada similar a la suya, o Rosalía. ‘Salto al color’ presenta nuevos sonidos en la carrera de Eva Amaral y Juan Aguirre, que van desde el electropop hasta lo tradicional, dejando en algunas ocasiones de lo más descolocado al oyente. Van a sorprender la new age de ‘Halconera’ y el electro de ‘Juguetes rotos’ si bien el tipo de melodías y los estribillos clásicos son los de siempre, como se puede apreciar perfectamente en canciones que están a punto de salir como ‘Señales’ o la balada con cuerdas ‘Peces de colores’. Seremos los primeros en comprobar cómo funcionan algunas de estas composiciones en directo, pues como mínimo, suponemos que interpretarán los numerosos singles de presentación.



No infravalores el producto nacional

Los horarios, claramente ideados para atraer al público desde primera hora del día, no son sino la muestra del buen estado de la escena nacional. Al margen de Amaral, cada par de horas actúa una banda nacional que ha sido esencial para la historia del pop en castellano de 2019. A las 12 de la mañana inauguran el festival Carolina Durante, el grupo más mediático del momento; hacia las tres de la tarde lo hará La Casa Azul, que lleva todo el año en la lista de ventas con ‘La gran esfera‘; hacia las cuatro presentan álbum Viva Suecia, ya con una audiencia absolutamente masiva como se comprobó en Low Festival; a las siete de la tarde es el turno de Miss Caffeina, que llevan todo el año en la lista de streaming con ‘Oh Long Johnson‘; y ya en prime time será el turno de Amaral.



Los descubrimientos y la chaqueta

También son suculentos los descubrimientos que nos puede traer Dcode. Muchos de los fans de Carolina Durante que acudan al recinto a mediodía disfrutarán de la energía de Picture This; seguimos más que atentos a los pasos de la revelación nacional St Woods (imprescindible para seguidores de Damien Rice y Ed Sheeran) y nadie sabe lo que puede traernos el concierto de Gabriela Richardson. La cantante conocida por su trabajo con YALL tan pronto se presenta con una versión al piano de ‘Hundred Miles’ que triunfa con un remix de ‘Don’t Talk to Me’. A las 19.00 actúan Anteros, que también han sido “Canción del Día” en nuestro site con ‘Fool Moon’ y presentan su disco de este año ‘When We Land’. Finalmente, aunque la previsión meteorológica en Madrid es buena, con unos agradables 28º de máxima, os recordamos que por la noche en la Ciudad Universitaria corre el aire y se requiere de chaqueta, jersey fino o sudadera.