Chenoa y Barei “se prestan la ropa” como ‘Las chicas buenas’ en su intento de hit tropical-pop

El pasado febrero Chenoa reaparecía con ‘A mi manera‘, un intento de hit de pop contemporáneo en el que presumía de ironía y sentido del humor con su chisposo verso “Qué me pasa, no soy la única mujer que no se casa” y su “no te confunda el chándal”, realmente de mérito. Y la verdad es que, quizá gracias al chascarrillo, ha obtenido una buena respuesta comercial. O al menos mejores que las regulares ventas de su último álbum, ‘#SoyHumana’.

Aunque ahora parece más centrada en su trabajo en televisión, la ex-triunfita trata de no perder esa buena línea con un nuevo single. Se trata de ‘Las Chicas Buenas’, otra canción escrita, como el citado ‘A mi manera’, por Rubén Villanueva y Barei. Solo que esta vez la representante de España en Eurovisión en 2016 con ‘Say Yay!’ se anima además a compartir protagonismo, a modo de dueto, con la argentina afincada en España.

Es otro acercamiento al tropical-pop, con unas pegadizas guitarras de ascendencia africana que conducen a un estribillo ultrapegadizo. Y, como en a mi manera, su letra también pide que la echemos de comer aparte, escenificando una relación a tres que, pese a algunos reparos iniciales, es aceptada por las dos “chicas buenas” que aceptan “prestarse la ropa”. Bueno, os lo voy a decir: la ropa era él.

Según Chenoa, “las chicas buenas no nos peleamos, aceptamos la diversidad, se trata de una proposición de situación… entre las chicas buenas todo funciona”. Barei confirma que al ponerse a escribir la letra buscaron que “contara una situación en la que tantas veces nos hemos visto ambas, pero esta vez desde la camaradería y complicidad de dos mujeres que, en lugar de enfrentarse tras conocer un engaño, se unen con más fuerza y quitan hierro al asunto”. Mientras que Bárbara Reyzábal está en plena composición de su primer disco tras haber dado a luz a sus hijos mellizos, Chenoa actúa este viernes 6 de septiembre en Vive Dial 2019, en el Wizink Center de Madrid.