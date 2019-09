Camila Cabello alterna ritmos reggae, latinos, flamencos y emo en ‘Liar’ y ‘Shameless’, ¿hits inminentes?

Parte de la redacción evalúa ‘Liar’ y ‘Shameless’, los dos primeros singles que Camila Cabello ha avanzado de su nuevo álbum, ‘Romance’.

“Al principio me pareció evidente que, de esta reaparición doble de Camila Cabello, llevaba las de ganar ‘Liar’. Es evidente que tiene hechuras de hit veraniego aunque parezca ir tarde –ojo, que en el hemisferio sur están a punto de entrar en la primavera–: ya desde ese estupendo sonido de trompeta que lo abre, cautiva, y sigue adelante repleta de misterio y seducción, incitando a bailar con elegancia, como en la irrupción del estribillo jamaicano prestado de ‘All That She Wants’ –esto sí es una “versión” con enjundia, y no ‘Con calma’–. No cabe duda de que con un buen vídeo, puede ser un buen pelotazo comercial. Sin embargo ‘Shameless’, que en un principio parecía más discreta, gana con las escuchas, con una construcción igualmente fascinante: parte de un bajo apenas esbozado, sobre el que Camila engatusa con su voz, a la vez que irrumpe una guitarra limpia, con el punto justo de reverb. Hasta que Cabello tira de garra para engancharnos, ya sin remisión, con su buen pre-coro y estrellarnos contra el muro de palmas digitales aflamencadas que bien podría haber ideado El Guincho para Rosalía que se instalan como audaz base. Su buen vídeo, próximo a la lectura de la cultura hispana que ha hecho Madonna en algunos vídeos suyos, contribuye al misterio y seducción de este medio tiempo. En fin: Camila, si todo ‘Romance’ es así –y por la estupenda estética que presenta quiero creer que sí–, toma todo mi dinero”. Raúl Guillén.

“Es difícil disfrutar de una canción cuando la voz de su intérprete no te convence, y por mucho que sea una “unpopular opinion”, reconozco que la voz de Camila Cabello no me motiva nada. Me suena aniñada, quejumbrosa, demasiado Disney. Así, una canción melódicamente tan emo como ‘Shameless’, que alguien como Halsey o Zayn Malik habrían vendido convincentemente, suena en manos de la persona equivocada. Aunque lo peor es que la canción, en la que conviven guitarras muy The xx con una base de palmas que parecen inspiradas en el trabajo de Rosalía, antes de que el “drop” del estribillo haga temblar las paredes de tu habitación, ni siquiera es tan memorable como sugieren todos estos elementos. Por su parte, ‘Liar’ es más divertida, pero es el colmo de la no originalidad que sus estrofas se basen en una canción de Lionel Richie (y Marina ya había usado esta melodía mejor en ‘Karma’) y su estribillo en una canción de Ace of Base. El reciclaje es inevitable en el pop, pero ‘Liar’ es demasiado obvia… aunque de nuevo, si la hubiera intrepretado otra persona, seguramente me gustaría más. Al menos su outro instrumental es un buen toque, sobre todo en la era de las playlists”. Jordi Bardají

“Qué acertados estuvieron Ace of Base con su reivindicación jamaicana dentro de la música dance, que no en vano les llevó a vender millones de copias y a conquistar el siempre complicado mercado americano pese a ser suecos. Camila Cabello se aprovecha de ello 25 años después, en un número pop de tintes reggae como es ‘Liar’, que podrían haber firmado también por supuesto No Doubt. ¿Y quién adivinó que Ace of Base o No Doubt iban a ser “trendsetters”? Una agradable canción, si acaso algo sosilla, sobre todo para contener créditos de hasta 11 personas. Lo mejor viene al final con ese set de vientos, lo más cuco de estas dos canciones pese a que la oscurilla ‘Shameless’, a su manera, también sabe crecerse en su recta final”. Sebas E. Alonso.



