La youtuber Martina D’Antiochia deja a Lana Del Rey sin el top 1 de ventas en España

‘Norman Fucking Rockwell!‘, el nuevo disco de Lana Del Rey, ha conseguido posiciones estupendas en las listas de ventas de todo el mundo en su primera semana, pero pocos números 1. Uno de ellos ha sido en Reino Unido, uno de sus mercados clave… mientras en España también se le ha escapado. El nuevo álbum de Lana es top 2 en la lista de ventas española y por tanto no repite los top 1 de ‘Ultraviolence‘ y ‘Lust for Life‘ (que vuelve a entrar en lista en el número 14), aunque sí mejora los datos de ‘Born to Die‘ (top 7), ‘Paradise‘ (top 10) y ‘Honeymoon‘ (top 4). En streaming, ‘Norman Fucking Rockwell!’ es número 3.

¿Quién se ha adelantado a Lana Del Rey en el número 1 de la lista de ventas? Ha sido una artista debutante. La adolescente malagueña Martina D’Antiochia, de 14 años, es una conocida youtuber juvenil en el mundo habitado por los niños que además ha escrito una exitosa saga de libros, acaba de aparecer en la nueva película de Santiago Segura, ‘Padre no hay más que uno’, y ahora ha publicado su primer disco. Una de las razones por las que ‘Emociones’ ha sido un éxito es que Martina cuenta con 3,7 millones de suscriptores en su canal de Youtube. La otra es estratégica: Sony Music ha tenido la gran idea no de subir el álbum a Spotify tras su salida. Cual Adele o Coldplay, Martina ha sacado provecho de su popularidad y ha arrastrado a sus jóvenes fans a los grandes almacenes para que pasen por caja y compren su disco.

La otra gran entrada en la lista de ventas española es por supuesto la de ‘Fear Inoculum’, el primer disco de Tool en 13 años. Es el álbum que ha impedido que Lana sea top 1 en su propio país, Estados Unidos, aunque de manera totalmente razonable pues el regreso de Tool, que se ha producido a la vez que toda su discografía ha llegado a las plataformas de streaming tras años de ausencia, era esperadísimo; y en España ‘Fear Inocolum’ debuta en un estupendo top 3, mientras en streaming es top 16. ‘i,i‘ de Bon Iver, disponible en físico desde la semana pasada, debuta unos puestos por arriba, en el número 11.

Aún en la tabla de ventas, la reedición de ‘Definitely Maybe’ de Oasis por su 25 aniversario entra en el número 23, ‘In the Raw’ de Tarja (la cantante de Nightwish) en el 38, ‘Across the Stars’ de John Williams, Anne-Sophie Smutter y Los Angeles Recording Arts Orchestra en el 43, ‘Live with the Plovdiv Psychotic Symphony’ de Sons of Apollo en el 60 y ‘Clandestino / Bloody Border’ de Manu Chao en el 71. Mientras, en streaming Yung Beef coloca ‘Perreo de la muerte 2‘ en el número 14, Marlon ‘Cosas que no se pagan con dinero’ en el número 94 y Arce ‘Pedigrí’ en el número 97.