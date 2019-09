Beyoncé lanza nuevo documental pese al fracaso de ‘Homecoming’ en los Emmy

Se las prometía muy felices Beyoncé de cara a los premios Emmy 2019, tras haber logrado seis nominaciones –cuatro de las cuales, entre ellas, mejor dirección, mejor guión o mejor dirección musical, estaban personalizadas en ella– por su documental ‘Homecoming‘. Sin embargo la película, que retrataba la preparación y desarrollo de su icónica vuelta a los escenarios tras su segunda maternidad en el Coachella 2017, ha fracasado estrepitosamente en ese sentido.

Y es que, previa a la ceremonia de entrega de los galardones de la televisión norteamericana que se celebra la próxima semana, se han anunciado los ganadores de premios técnicos y menores. Y ‘Homecoming’ se ha ido de vacío en todas y cada una de las categorías a las que optaba. ‘RuPaul’s Drag Race’, ‘Springsteen on Broadway’ –el musical de The Boss– o un especial de Carpool Karaoke de James Corden con Paul McCartney, entre otros, han privado a Knowles de premio alguno, como explica el medio especializado The Hollywood Reporter.

Lo cual, curiosamente, coincide con el anuncio de una nueva película documental de Beyoncé. Esta noche el canal ABC estrena en Estados Unidos ‘Making The Gift’, película dedicada a la producción audiovisual de su último disco de estudio, ‘The Lion King: The Gift‘. Un álbum que acompañaba el lanzamiento de la nueva versión de ‘El Rey León’ de Disney, y en el que Beyoncé pretende ensalzar la influencia africana en el soul y el hip hop contemporáneos. Teniendo en cuenta que el disco en sí ya ha sido una decepción comercial, tampoco parece que esta nueva película vaya a cosechar muchos premios. Este es su teaser oficial.