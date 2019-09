JNSP Song Contest cumple un año: qué es, cómo puedes participar y curiosidades

Hace un año nacía en nuestros foros el JNSP Song Contest, una competición que ha ido ganando adeptos hasta cumplir doce ediciones (temáticas y no temáticas, anónimas y no anónimas), celebrándose estos días la duodécima. ¿En qué consiste? Cada mes, los participantes siguen una mecánica similar. Primero tienen una semana para enviar al organizador la canción por la que quieren apostar y con la que quieren participar; una segunda semana -tras el cierre del plazo para presentar canciones- para escuchar la playlist resultante con detenimiento y decidir sus votos; otra semana para votar y, finalmente, una última semana en la que se van desvelando los resultados y se corona a la ganadora. Eso sí, no vale cualquier canción: el tema escogido no puede tener más de un año de vida, no puede haber estado entre los 20 primeros puestos de las listas de ventas (o tops de Spotify) española, británica o estadounidense, y su intérprete no puede tener un hilo en el foro con más de 1000 comentarios. De este modo, el concurso sirve para que se descubran canciones y artistas nuevos, algunos de los cuales empiezan a ganar relevancia en semanas posteriores, como ha pasado con Vicente Navarro, Luna Ki o Delaporte, bastante menos conocidos cuando se presentaron. También tenemos foreros que se las saben todas cual Alicia Florrick, y presentan opciones descabelladas-pero-legales (pasó con ‘Bags’ de Clairo o ‘Cellophane’ de FKA Twigs), aunque luego esto se ve penalizado en las votaciones. Porque el espíritu del concurso está claro: dar a conocer artistas nuevos y descubrir nuevas canciones antes que nadie. Bueno, y ganar, qué coño.



¿Y cuáles han sido las ganadoras hasta el momento? Los usuarios, que han recopilado las playlists de todas las ediciones aquí, tienen otra playlist de Spotify exclusiva para el “Hall of Fame”, donde encontramos, por orden de edición: ‘Gonna Love Me’ de Teyana Taylor; ‘Slow Dancing in the Dark’ de Joji; ‘Breathe On Me’ de Britney Spears -ahora explicamos esto-; ‘Ni Un Beso’ de Delaporte; ‘Butylochka’ de Luna; ‘Ilaló’ de Chancha Via Circuito con Mateo Kingman; ‘Too Late’ de NIMMO; ‘Poor Fake’ de Kelsey Lu; ‘Horse Tears’ de Goldfrapp; ‘En El Río’ de Vicente Navarro; ‘Selfish’ de Little Simz y Cleo Sol y la última hasta el momento, ‘I Trance’ de Agnes. Os sorprenderá la inclusión de Britney, que de “artista nueva” o “poco conocida” tiene poco, pero es que ahí entra en juego otro aspecto del concurso: las ediciones temáticas.



Hasta el momento ha habido una edición temática de países, otra siguiendo el concepto máquina del tiempo, y otra de no-singles de divas (con ‘Breathe On Me’, pero también con magníficos album tracks como ‘Love Spent’, ‘Scheisse’, ‘Legendary Lovers’, ‘Supercut’, ‘Cupid Boy’ o ‘Elastic Love’). Aunque, para diva, el momentazo con Warmi: el único artista hasta el momento en hacerse eco de su “participación” en el concurso probablemente alucinaría viendo las propuestas indecentes que le hacían en el hilo usuarios como @Johnny_Utah. El cantante malagueño es uno de los que han sido enviados dos ediciones distintas por diferentes foreros, como también ha pasado con Sigrid (actualmente concursando con ‘Sucker Punch’ tras haber estado presente ‘Don’t Feel Like Crying’) o, para más inri, en la misma edición, que es el caso de Planeta No! o de Todrick Hall. Éste es uno de los aspectos polémicos que ha habido en el primer año del concurso, junto a la influencia en los puntos de la porra por ver quién ganaba (con @zarko denunciando ser Miss Colombia), o propuestas barely-legal tales como enviar a Natalia Lacunza o a Ashley O (la versión blackmirroriana de Miley). Pero, si hablamos de despertar amores y odios a partes iguales -más odios que amores-, la palma se la llevan dos propuestas: ‘Todos Con El Celu’ de Louta o ‘Tu Novio Es Maricón’ de Lil Puto XXL, rebautizada como “el corridón” por los foreros, por razones que comprenderéis al escuchar su letra.



En todas estas ediciones ha dado tiempo a hacer estadísticas y revelar datos de lo más curiosos. Por ejemplo, uno de los foreros más estables dentro de su éxito ha sido @AdriEv, que ha conseguido el primer puesto, el segundo y el tercero, y casi siempre en el Top 10. Tenemos también el caso de @LuckyAndroid, que ha ganado dos veces pero también ha quedado dos veces en el último puesto. O el caso de @el_maguan, organizador de la primera edición del concurso, que justo ganó la última edición cuando se cumplía el primer aniversario… y, aunque parezca un regalo de sus compañeros, ha sido pura casualidad: desde hace varias ediciones, el concurso es anónimo, y solo el organizador sabe quién ha mandado cada canción. Así, se evitan posibles votos por amiguismos, cediendo todo el protagonismo a la canción en cuestión, y estimulando también la participación de nuevos concursantes. Esto ha dado sus frutos, y ha habido muchas personas que se han registrado en los foros de Jenesaispop solo para participar en el concurso. Y no les ha ido mal: uno de los últimos usuarios en registrarse quedó en el segundo puesto en la anterior edición. Así que ya sabes: la edición actual (organizada por @perfect y @erasmusborracho) está empezada, pero pronto se empezará a buscar participantes para la próxima. Anímate y participa, ya sea por puro afán competitivo, para descubrir nuevos artistas, para hacer publi a tu banda o para echarte unas risas. Para registrarte en los foros puedes mandarnos un mail a [email protected], pásate por el hilo del concurso para que te aclaren cualquier duda, ¡y mucha suerte!