Kanye West confirma que su nuevo disco, ‘Jesus is King’, sale la semana que viene

Kanye West ha confirmado que su nuevo disco, oficialmente el noveno de su carrera, se titula ‘Jesus is King’ y sale el viernes 27 de septiembre, esto es, la semana que viene. West ha anunciado la información durante su última misa en Atlanta, y después que su mujer Kim Kardashian revelara título, listado de canciones y fecha de lanzamiento del álbum en sus redes sociales. La empresaria y socialité colgaba hace varios días la imagen de una hoja con todos estos datos y precisamente esta imagen aparece ahora en la página web oficial de Kanye.

Como era obvio por el título del álbum y el de todas sus pistas desvelados por Kardashian, ‘Jesus is King’ será un disco religioso o al menos de abierta inspiración religiosa, pues West se encuentra desde enero de 2019 realizando misas exclusivas en diversos lugares de Estados Unidos en las que incluso ha llegado a estrenar algún tema del disco, como ‘Water’.

El sucesor de ‘Ye’ iba a titularse ‘Yandhi’ en un principio, cuando su lanzamiento se esperaba para finales de septiembre de 2018, pero como demuestran los varios retrasos y filtraciones que ha sufrido, explicados en su ya extenso artículo de Wikipedia, el disco va a ser bastante diferente del que supuestamente iba a ser el año pasado.

‘Jesus is King’:

01 Glade

02 Garden

03 Selah

04 God Is

05 Baptized

06 Sierra Canyon

07 Hands On

08 Wake the Dead

09 Water

10 Through the Valley

11 Sunday

12 Sweet Jesus