‘Chernobyl’ y ‘Fleabag’ se suman a la última fiesta de ‘Juego de Tronos’ en los Emmy 2019

La gala de los Emmy 2019 había de convertirse en una fiesta en honor a ‘Juego de Tronos’, la serie de HBO que ha batido récords de premios y audiencias en la televisión norteamericana –y también mundial– a lo largo de esta década. Se celebraba, claro, su despedida, tras haberse cerrado en su octava temporada. La serie basada en las novelas de George R.R. Martin cosechó, como se esperaba, un buen montón de premios –sus 32 nominaciones suponían otra marca inédita–: 12 en total. Y, aunque 10 de ellos fueron en categorías técnicas, el premio a Mejor drama y, sobre todo, el de Mejor secundario para Peter Dinklage –ya un icono de la historia de la televisión en su papel de Tyrion Lannister– sirvieron para que la gala de anoche en Los Ángeles se convirtieran en un homenaje a este histórico –en varios sentidos– serial.

Una fiesta, como decía, en la que hubo dos invitados destacados. Uno previsible y otro no tanto: ‘Chernobyl‘, otra co-producción de HBO, arrasó en el apartado de miniseries, haciéndose con 10 premios entre los que se contaron, además de algunos técnicos, los de Mejor dirección, Mejor guion y Mejor miniserie. Así, dejaba con las manos (casi) vacías de Emmys a Netflix, que tenía depositadas sus mayores esperanzas en otra serie de formato corto, ‘Así nos ven’. Sólo el jovencísimo Jharrel Jerome –uno de los protagonistas de esta serie centrada en la historia real sobre la condena a cinco niños y adolescentes afroamericanos por una violación que no cometieron– dio una alegría a esa plataforma de streaming, cada vez más de capa caída respecto a la crítica.

Y la invitada-sorpresa que mencionábamos antes es ‘Fleabag‘. La segunda temporada de la comedia británica de Prime Video, creada, escrita y protagonizada por la ahora cotizada Phoebe Waller-Bridge, se hizo con los seis premios principales de su apartado, de manera bastante insospechada. Esto incluyó el premio a Mejor actriz de comedia para la propia Phoebe, dejando con un palmo de narices a Julia Louis-Dreyfus, como protagonista de ‘Veep’, la comedia que venía copando esta categoría en los últimos años y que tocaba a su fin por la enfermedad de su actriz principal. En ‘La maravillosa Sra. Maisel’, la sorpresa de la pasada edición, recayeron los premios a los actores secundarios.

Otros premios destacados, al margen de los que se fallaron la semana pasada y que dejaron de vacío a Beyoncé y su ‘Homecoming’, fueron para Jason Bateman, pero no como actor sino en su faceta de director, por ‘Ozark’ (Netflix), Patricia Arquette por su papel en ‘The Act’ (Hulu) –su discurso en favor de las personas trans, recordando a su fallecida hermana Alexis, fue de lo más emocionante de la gala– y Billie Porter como protagonista de ‘Pose‘ (Netflix) y ‘Bandersatch: Black Mirror‘ como mejor telefilm. Este es el palmarés completo:

Palmarés EMMYS 2019

Serie de drama

GANADOR: Juego de tronos

Better Call Saul

Bodyguard

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Actor principal de drama

GANADOR: Billy Porter, ‘Pose’

Jason Bateman, ‘Ozark’

Sterling K. Brown, ‘This Is Us’

Kit Harington, ‘Juego de tronos’

Bob Odenkirk, ‘Better Call Saul’

Milo Ventimiglia, ‘This Is Us’

Actriz principal de drama

GANADORA: Jodie Comer, ‘Killing Eve’

Emilia Clarke, ‘Juego de tronos’

Viola Davis, ‘How to Get Away With Murder’

Laura Linney, ‘Ozark’

Mandy Moore, ‘This Is Us’

Sandra Oh, ‘Killing Eve’

Robin Wright, ‘House of Cards’

Actor secundario de drama

GANADOR: Peter Dinklage, ‘Juego de tronos’

Alfie Allen, ‘Juego de tronos’

Jonathan Banks, ‘Better Call Saul’

Nikolaj Coster-Waldau, ‘Juego de tronos’

Giancarlo Esposito, ‘Better Call Saul’

Michael Kelly, ‘House of Cards’

Chris Sullivan, ‘This Is Us’

Actriz secundaria de drama

GANADORA: Julia Garner, ‘Ozark’

Gwendoline Christie, ‘Juego de tronos’

Lena Headey, ‘Juego de tronos’

Fiona Shaw, ‘Killing Eve’

Sophie Turner, ‘Juego de tronos’

Maisie Williams, ‘Juego de tronos’

Actor invitado de drama

GANADOR: Bradley Whitford, ‘El cuento de la criada’

Michael Angarana, ‘This Is Us’

Ron Cephas Jones, ‘This Is Us’

Michael McKean, ‘Better Call Saul’

Kumail Nanjiani, ‘The Twilight Zone’

Glynn Turman, ‘How to Get Away With Murder’

Actriz invitada de drama

GANADORA: Cherry Jones, ‘El cuento de la criada’

Laverne Cox, ‘Orange Is the New Black’

Jessica Lange, ‘AHS: Apocalypse’

Phylicia Rashad, ‘This Is Us’

Cicely Tyson, ‘How to Get Away With Murder’

Carice van Houten, ‘Juego de tronos’

Mejor dirección de drama

GANADOR: Jason Bateman por Reparations (Ozark)

David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

David Nutter por The Last of The Starks (Juego de tronos)

Miguel Sapochnik por The Long Night (Juego de tronos)

Daina Reid por Holly (El cuento de la criada)

Lisa Brühlmann por Desperate Times (Killing Eve)

Adam McKay por Celebration (Succession)

Mejor guion de drama

GANADOR: Jesse Armstrong por Nobody is Ever Missing (Succession)

Peter Gould y Thomas Schnauz por Winner (Better Call Saul)

Jed Mercurio por Episode 1 (Bodyguard)

David Benioff y D.B.Weiss por The Iron Throne (Juego de tronos)

Bruce Miller y Kira Snyder por Holly (El cuento de la criada)

Emerald Fennell por Nice and Neat (Killing Eve)

Serie de comedia

GANADORA: Fleabag

Barry

The Good Place

La maravillosa Sra. Maisel

Muñeca rusa

Schitt’s Creek

Veep

Actor principal de comedia

GANADOR: Bill Hader, ‘Barry’

Anthony Anderson, ‘Black-ish’

Don Cheadle, ‘Black Monday’

Ted Danson, ‘The Good Place’

Michael Douglas, ‘The Kominsky Method’

Eugene Levy, ‘Schitt’s Creek’

Actriz principal de comedia

GANADORA: Phoebe Waller-Bridge, ‘Fleabag’

Christina Applegate, ‘Dead to Me’

Rachel Brosnahan, ‘La maravillosa Sra. Maisel’

Julia Louis-Dreyfus, ‘Veep’

Natasha Lyonne, ‘Muñeca rusa’

Catherine O’Hara, ‘Schitt’s Creek’

Actor secundario de comedia

GANADOR: Tony Shalhoub, ‘La maravillosa Sra. Maisel’

Alan Arkin, ‘The Kominsky Method’

Anthony Carrigan, ‘Barry’

Tony Hale, ‘Veep’

Stephen Root, ‘Barry’

Henry Winkler, ‘Barry’

Actriz secundaria de comedia

GANADORA: Alex Borstein, ‘La maravillosa Sra. Maisel’

Anna Chlumsky, ‘Veep’

Sian Clifford, ‘Fleabag’

Olivia Colman, ‘Fleabag’

Betty Gilpin, ‘GLOW’

Sarah Goldberg, ‘Barry’

Marin Hinkle, ‘La maravillosa Sra. Maisel’

Kate McKinnon, ‘Saturday Night Live’

Mejor dirección de comedia:

GANADOR: Harry Bradbeer por Episode 1 (Fleabag)

Alec Berg por The Audition (Barry)

Bill Hader por ronny/lily (Barry)

Mark Cendrowski por The Stockholm Syndrome (The Big Bang Theory)

Amy Sherman-Palladino por All Alone (The Marvelous Mrs. Maisel)

Daniel Palladino por We’re Going to The Catskills (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mejor guion de comedia

GANADORA: Phoebe Waller-Bridge por Episode 1 (Fleabag)

Alec Berg y Bill Hader por ronny/lily (Barry)

Josh Siegal y Dylan Morgan por Janet(s) (The Good Place)

Maya Erskine y Anna Kondle por Anna Ishii-Peters (PEN15)

Lesly Headland, Natasha Lyonne y Amy Poehler por Nothing in This World is Easy (Muñeca rusa)

Allison Silverman por A Warm Body (Muñeca rusa)

David Mandel por Veep (Veep)

Miniserie

GANADORA: ‘Chernobyl’

‘Escape at Dannemora’

‘Fosse/Verdon’

‘Sharp Objects’

‘When They See Us’

Mejor telefilme

GANADOR: ‘Bandersnatch: Black Mirror’

‘Brexit’

‘Deadwood: The Movie’

‘King Lear’

‘My Dinner With Hervé’

Actor principal de miniserie o tv-movie

GANADOR: Jharrel Jerome, ‘When They See Us’

Sam Rockwell, ‘Fosse/Verdon’

Mahershala Ali, ‘True Detective’

Benecio del Toro, ‘Escape at Dannemora’

Hugh Grant, ‘A Very English Scandal’

Jared Harris, ‘Chernobyl’

Actriz principal de miniserie o tv-movie

GANADORA: Michelle Williams, ‘Fosse/Verdon’

Amy Adams, ‘Sharp Objects’

Patricia Arquette, ‘Escape at Dannemora’

Aunjanue Ellis, ‘When They See Us’

Joey King, ‘The Act’

Niecy Nash, ‘When They See Us’

Actor secundario de miniserie o tv-movie

GANADOR: Ben Whishaw, ‘A Very English Scandal’

Michael K Williams, ‘When They See Us’

Asante Blackk, ‘When They See Us’

Paul Dano, ‘Escape at Dannemora’

John Leguizamo, ‘When They See Us’

Stellan Skarsgard, ‘Chernobyl’

Actriz secundaria de miniserie o tv-movie

GANADORA: Patricia Arquette, ‘The Act’

Marsha Stephanie Blake, ‘When They See Us’

Patricia Clarkson, ‘Sharp Objects’

Vera Farmiga, ‘When They See Us’

Margaret Qualley, ‘Fosse/Verdon’

Emily Watson, ‘Chernobyl’

Mejor dirección de miniserie o telefilme

GANADOR: Johan Renck (Chernobyl)

Ben Stiller (Fuga en Dannemora)

Jessica Yu (Fosse/Verdon)

Stephen Frears (A Very English Scandal)

Ava DuVernay (Así nos ven)

Mejor guion en miniserie o telefilme

GANADOR: Craig Mazin (Chernobyl)

Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl por Episode 6 (Escape en Dannemora)

Brett Johnson y Michael Tolkin por Episode 7 (Escape en Dannemora)

Steven Levenson y Joel Fields por Providence (Fosse/Verdon)

Russell T. Davies (A Very English Scandal)

Ava DuVernay y Michael Starrbury por Part Four (Así nos ven)

Reality show competitivo

GANADORA: ‘RuPaul’s Drag Race’

‘The Amazing Race’

‘American Ninja Warrior’

‘Nailed It!’

‘Top Chef’

‘The Voice’

Serie de sketches

GANADOR: ‘Saturday Night Live’

‘At Home With Amy Sedaris’

‘Documentary Now!’

‘Drunk History’

‘I Love You, America With Sarah Silverman’

‘Who Is America?’