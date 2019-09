La Canción del Día: con ‘Sweettalk My Heart’, Tove Lo completa un gran póker de singles para ‘Sunshine Kitty’

Desde que comenzáramos, hace unos años, a publicar la sección La Canción del Día, diría que no ha habido ningún artista que haya conseguido que cada uno de sus singles de adelanto de un disco obtuviera por parte de la redacción esa etiqueta. Si es así, la primera en conseguirlo es Tove Lo. Porque, tras ‘Glad He’s Gone‘, ‘Bad as the Boys‘ –junto a ALMA– y ‘Really don’t like u‘ –con Kylie Minogue–, hoy incluimos en esa categoría la cuarta canción extraída de ‘Sunshine Kitty‘, publicado el viernes.

Se trata de ‘Sweettalk My Heart’, una canción que, como en el caso de sus compañeras de disco, no presume de un impacto inmediato. Más bien, apuesta por un encanto fraguado a fuego lento, con una producción bailable pero no explosiva, sutil –como (casi) siempre, a cargo de los también suecos The Struts, sus más fieles aliados musicales–, en la que lo emotivo tiene una importancia crucial. Una emoción que, una vez más, trasluce en la entregada interpretación vocal de la sueca, que transmite honestidad.

Y más si lo hace con una melodía bastante elaborada y emotiva, especialmente en el pre-coro que antecede y se mezcla con el gancho principal. En él, además, Tove da la clave del trasfondo del tema: con el corazón aún roto, se encomienda a una nueva relación con voracidad, exigiéndole que le ofrezca todas esas promesas que muy probablemente no se cumplirán pero que parecen ser lo único que la salvarán. “Más dulce que el amor / es el sabor de todas esas promesas / que te ponen a salvo / No tengo bastante / Enfúndate tu mejor versión y lúcela / Endúlzame esa mierda así de bien”, dice en otra gran canción de Tove Nilsson.

‘Sunshine Kitty’ es el cuarto álbum de Tove Lo: tras ‘Queen Of The Clouds‘ (2014), que la situaba como una de las grandes promesas del pop mundial, publicaba un proyecto unificado en lo estético y dividido en dos partes, ‘Lady Wood‘ (2017) y ‘Blue Lips‘ (2018). La artista sueca acaba de anunciar las fechas de un tour mundial que comienza a principios de octubre y se prolonga, de momento, hasta marzo de 2020. No hay prevista ninguna parada en España, al menos de momento.