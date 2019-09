Lana Del Rey inicia la gira de ‘Norman Fucking Rockwell!’ pero no canta tantas canciones de este disco

Lana Del Rey ha comenzado este sábado 21 de septiembre en Nueva York la gira de ‘Norman Fucking Rockwell!‘, que pasará por Norteamérica durante el otoño y transcurrirá por varios países europeos como Reino Unido o Francia de febrero a marzo de 2020, pero que de momento no cuenta con parada española.

El setlist de este primer concierto de ‘Norman Fucking Rockwell!’, que ha tenido lugar en el teatro Northwell Health de Jones Beach, en Wantagh, Nueva York para más señas, ha contado con 18 canciones, solo cinco de las cuales pertenecen sorprendentemente a ‘Norman Fucking Rockwell!’. Algunas de ellas, como ‘Venice Bitch’, Lana ya las había cantado en un evento pro-LGBT a principios de septiembre, pero otras ha sido la primera vez, como el tema titular o ‘Bartender’. No, Lana no ha incluido ‘The greatest’ en la gira, al menos de momento, ni ‘Love song’… Curioso pues el disco ha sido un éxito de crítica y público y la gira de hecho lleva su nombre.

En realidad, el primer concierto de la gira de Lana ha sido generoso en temas antiguos y el setlist ha estado repartido sobre todo entre temas de ‘Born to Die’, como el tema titular o ‘Video Games’, y ‘Lust for Life’, como ‘Cherry’ o ‘Tomorrow Never Came’, que Lana cantó junto a Sean Ono Lennon de cuerpo presente. Llama la atención la ausencia total de temas de ‘Honeymoon’ y sobre todo la inclusión de ‘Young and Beautiful’ en un “medley” con otros temas, cuando este es de lejos el más popular de Lana. También Adam Cohen (hijo de Leonard) apareció en el escenario para cantar con Lana ‘Chelsea Hotel #2’.

NORMAN FUCKING ROCKWELL LIVE , Lana Del Rey live at Jones Beach in New York! She was AMAZING!! pic.twitter.com/aKQUPowTEF — 𝕁𝕠𝕧𝕒𝕟𝕟𝕪 𝕊𝕒𝕝𝕒𝕫𝕒𝕣 (@JovannySalaza11) September 22, 2019

Lana Del Rey, performing 'Bartender' for the first time, live. pic.twitter.com/d5jhofdXXs — Lana Del Rey Fans (@LanaDelReyFans) September 22, 2019

No homo, Lana Del Rey was amazing live pic.twitter.com/enGTr2yjWY — MaGenta (@missmagentaa) September 22, 2019

@LanaDelRey sang Pretty When You Cry last night. It’s my favorite song & I finally heard it live! It was everything I ever wanted. Thank you 😍 #NormanFuckingRockwellTour pic.twitter.com/mlMrOg8fBO — Vanessa (@vanessaxx3) September 22, 2019 Lana Del Rey – Shades of Cool (Excerpt) – Live at Jones Beach Theatre 9/… https://t.co/2t8xfKmIHv via @YouTube — saint laundry (@sadcubus) September 23, 2019