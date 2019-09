Josh Homme reúne a miembros de Warpaint, Scissor Sisters, Royal Blood, ZZ Top… en un nuevo disco de The Desert Sessions

Al margen de Queens of the Stone Age y otros proyectos, Josh Homme es el líder de The Desert Sessions, un colectivo de músicos (cambiante) con el que llegó a lanzar una decena de álbumes entre 1997 y 2003. En todo este tiempo no ha habido novedades de The Desert Sessions… hasta ahora.

El nuevo álbum de The Desert Sessions, ‘Vol. 11 & 12’, llega el 25 de octubre y con él, una formación nueva compuesta, además de por Homme, por Billy Gibbons de ZZ Top, Stella Mozgawa de Warpaint, Jake Shears de Scissor Sisters, Mike Kerr de Royal Blood, Carla Azar de Autolux, Les Claypool de Primus, Matt Sweeney, Matt Berry de What We Do in the Shadows y Toast of London, Libby Grace y Töôrnst Hülpft. El primer volumen de este nuevo trabajo recibe el título de ‘Arrivederci Despair’ y el segundo, el de ‘Tightwads & Nitwits & Critics & Heels’ y ojo porque una primera edición limitada en vinilo incluirá un libreto móvil con el que se podrán armar diferentes personajes.

Serán 8 canciones en total que, en palabras de la nota de prensa, “encarnan el legado de libertad sin expectativas ni inhibiciones que se remonta a 1997 cuando Homme dirigió un primer retiro al desierto de Joshua Tree”. Continúa: “Lo que comenzó como una sesión informal de composición y grabación entre amigos, aislados del confort y las distracciones diarias, se ha convertido en un trabajo posiblemente infinito”. Entre los antiguos colaboradores de The Desert Sessions se encuentran PJ Harvey, Mark Lanegan, Josh Freese o Dean Ween, entre otros.

Move Together (lead vocal: Billy F. Gibbons)

Noses in Roses, Forever (lead vocal: Joshua Homme)

Far East for the Trees

If You Run (lead vocal: Libby Grace)

Crucifire (lead vocal: Mike Kerr)

Chic Tweetz (vocals: Töôrnst Hülpft, Matt Berry)

Something You Can’t See (lead vocal: Jake Shears)

Easier Said Than Done (lead vocal: Joshua Homme)