Billie Eilish camina por las paredes y el techo en su actuación para Saturday Night Live

Horas después de que Billie Eilish anunciara una nueva gira mundial en 2020 –con parada en España, en una ciudad y evento por confirmar, la joven estrella del pop era la primera invitada de la temporada del longevo y premiado programa de variedades Saturday Night Live. Presentado en esta ocasión por Woody Harrelson, Eilish acudía a SNL junto a su banda –su hermano y productor, FINNEAS, y su batería, nada más– para interpretar dos canciones, dejando boquiabierto al telespectador medio sobre todo con su interpretación de ‘bad guy‘ –su primer número 1 en EEUU–.

Y es que Billie, al más puro estilo Lionel Ritchie en el icónico clip de ‘Walking On The Ceiling‘, comenzó cantando su single en una pequeña habitación. Pero pronto cantar sobre el suelo le pareció demasiado mundano, y decidió pasar a las paredes laterales y, de ahí, al techo. Muchos en Twitter quedaban impactados, aunque es un truco visual bastante conocido en el mundo del cine y la televisión, que básicamente consiste en fijar una cámara centrada en el eje de un espacio que gira –como se revela al final de la actuación–. Tras esta presentación, Billie y FINNEAS fueron al extremo opuesto, y apostaron por la sencillez extrema de la preciosa ‘i love you‘, solo con voz y guitarra.

Como decía antes, en las últimas horas se está especulando con las posibles ubicaciones de ese único concierto en nuestro país en 2020. Por fechas, coincide con dos festivales de la envergadura de Mad Cool y Bilbao BBK Live, en los que podría perfectamente encajar –en Portugal, por ejemplo, actúa dentro de la programación del NOS Alive–. Aunque también se especula con la posibilidad de que apueste por un recinto en Madrid o Barcelona más grandes que el WiZink Center y Palau Sant Jordi, aunque parece una apuesta más arriesgada. Suponemos que sabremos más en breve.