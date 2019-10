Viva Suecia simulan el timón holandés en La Resistencia espantando a Broncano, y revelan a qué artista han comprado su furgoneta

Viva Suecia han acudido esta noche a La Resistencia para promocionar su tercer disco, ‘El milagro‘, que sale este viernes 4 de octubre. En la entrevista no aprendemos absolutamente nada sobre este trabajo, pero sí otras cosas. Por ejemplo, los chicos bromean (o no) con que suelen practicar el timón holandés entre ellos al pasar mucho tiempo juntos, aunque al enseñárselo a David Broncano este se pone un poco nervioso y opta por no participar en el simulacro. Casi se le puede ver en un ojo la palabra “NO” y en el otro “HOMO”.

Los chicos explican también una curiosidad sobre la furgoneta que conducen actualmente durante las giras. Dicen que se la compraron a El Arrebato entre todas las personas del mundo, y revelan que el autor de ‘Abrazos’ se dejó en ella al venderla un supuesto CD pirata de Tom Jones con versiones de los Beatles en clave jazz. Suena rebuscado, pero el disco existe aunque no es oficial, como puede comprobarse en Discogs. Broncano hace guasa con que El Arrebato piratee cedés, pero es que la versión oficial de este disco ya lo es.

En otra parte de la entrevista, el presentador y cómico pregunta a cada uno de los integrantes de Viva Suecia sus ocupaciones pasadas. Rafa Val dice que fue camarero, Jess Fabric analista químico, Alberto Bantúa empleado de banca que no banquero, y Fernando Campillo transportista. La palabra “droga” no deja de sonar varias veces a lo largo de la entrevista siempre en tono de coña, por ejemplo cuando Viva Suecia afirman tener más dinero que nunca, pero a la vez estar a punto de quedarse a cero. ¿La razón? “El hierro”.