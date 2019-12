Lana Del Rey entrevista a Grimes y firma el disco del año para Stereogum

Stereogum, una de las webs musicales más prestigiosas y leídas del mundo anglosajón, ha publicado su lista con los mejores discos de 2019. ‘Norman Fucking Rockwell!’ de Lana Del Rey es el disco del año para el mencionado medio, revelado justo el día en que en JENESAISPOP repasamos la carrera de la artista en busca de su mejor disco (“NFR” queda segundo por detrás de ‘Born to Die’ en nuestro ránking).

Hablando de Lana, la cantautora acaba de entrevistar a Grimes para INTERVIEW, y en su conversación (en la que se cuela Elon Musk al principio para saludar), ambas hablan de civilizaciones antiguas, politeísmo, desastres naturales, religión, misticismo… y también sobre el “surrealismo” de la fama o sobre cómo llamarían a sus hijos. Lana dice que lo llamaría “Maria Estela” o “Ivory Cricket”, Claire no se moja. El texto es probablemente muy parecido a cómo imaginabas que sería una charla entre las dos artistas. Grimes habla también con la actriz Brit Marling.

Volviendo a Stereogum, el segundo lugar de su lista lo ocupa ‘All Mirrors’ de Angel Olsen, seguido por el debut de Purple Mountains, el último proyecto de David Berman (líder de Silver Jews) antes de su fallecimiento este verano. El resto del top 10 está integrado por títulos esperados como el de Nick Cave o Big Thief y concesiones más “target” de Stereogum como el grupo emo y punk-rock alternativo Great Grandpa o el dúo de hip-hop experimental billy woods & Kenny Segal.

Entre las sorpresas presentes en el top 50, el último disco de Bon Iver, que no ha encandilado a la crítica esta vez… aunque ha terminado siendo nominado a Álbum del año en los Grammy. ‘MAGDALENE’ de FKA twigs es top 15, el cupo pop lo suplen ‘Charli’ en el número 22 y Ariana Grande en el 34 y el medio se ha acordado de los discos que este año han editado Jessica Pratt (19), Girlpool (28), Holly Herndon (13) o Nilüfer Yanya (47).

01.- Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

02.- Angel Olsen – All Mirrors

03.- Purple Mountains – Purple Mountains

04.- Big Thief – U.F.O.F.

05.- Vampire Weekend – Father Of The Bride

06.- (Sandy) Alex G – House Of Sugar

07.- Nick Cave And The Bad Seeds – Ghosteen

08.- Great Grandpa – Four Of Arrows

09.- billy woods & Kenny Segal – Hiding Places

10.- Fontaines D.C. – Dogrel