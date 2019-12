Meister of the Week: Adriana Proenza habla de maquillaje como herramienta de seguridad en el escenario

Tenía solo 14 años cuando empezó a dominar el GarageBand. Desde entonces -ahora tiene 19-, Adriana Proenza ha llevado sus influencias de pop, jazz y soul hacia el mundo de la electrónica, logrando cientos de miles de reproducciones con temas como ‘About This Place’, una especie de cruce entre Amy Winehouse y James Blake, y ‘Apocalipsis’ que, en spanglish al igual que otros de sus temas, explota en su aproximación a la pista de baile. Recientemente ha estrenado un single llamado ‘5 de enero’ también bajo la producción de René (La Bien Querida, Axolotes Mexicanos, Natalia Lacunza) y, aparte de aparecer invitada en temas de Miqui Brightside (estupenda ‘Burning Bridges’) o colaborar con Masked Man en el EP ‘Songs I Wrote With Corey’, la asturiana afincada en Madrid ha conquistado el mundo con su colaboración con el italiano Kina, uno de los artistas más escuchados a nivel global. ‘Can We Kiss Forever’ suma 50 millones de streamings y así, resulta que donde más escuchan a Adriana Proenza es… ¡en Indonesia! La artista es la nueva invitada de nuestra sección comisariada por Jägermusic “Meister of the Week“, en la que ha decidido hablarnos de maquillaje. Adriana Proenza actúa junto a Yana Zafiro el 24 de enero en Madrid.

¿Por qué has escogido hablar de maquillaje en esta sección?

El maquillaje es la segunda cosa de lo que más sé después de la música. Pasé muchos años viendo vídeos de Jeffree Star, Nikkie Tutorials, James Charles: de ahí en parte mi fluidez con el inglés. Y coleccionado productos, a día de hoy tengo una gran colección de bebés.

Vive la Fête cantaban en su tema ‘Maquillage’ que “el maquillaje es una forma de camuflaje”. ¿Lo es también para ti?

Bueno… el camuflaje es para pasar desapercibido. En este caso, al menos para mí, es todo lo contrario. Diría que es un disfraz, mejor dicho. Yo utilizo el maquillaje para verme guapa y que me vean guapa los demás, las cosas como son, para embellecerme y llamar la atención, así que si quisiera camuflarme me taparía la cabeza con una bolsa.

¿Se te ocurren otros himnos al maquillaje que te gusten dentro de la música o la cultura pop? No sabemos qué opinión te merece el de Mecano…

Antes de acabar con la pregunta la primera que me vino, cómo no, fue la de Mecano, y qué voy a pensar de ella… a las joyas culturales como esta hay que tenerlas cariño. También está la de ‘Make Up’ de Ariana Grande, que es de uno de mis discos favoritos y la verdad que me encanta.

¿Crees que el maquillaje ha podido definir la carrera artística de algunos músicos?

Sí, y mucho. Empezando por cualquier cantante de ópera que utiliza maquillaje para parecer más lujoso, pasando por Michael Jackson, que se maquillaba la cara para parecer blanco antes de hacerse todas las operaciones. También un clasicazo como es Marilyn Manson que, sin su maquillaje, no creo que pueda ni interpretar. Desde luego, es una herramienta para tener muchísima más seguridad en el escenario.

Hay casos masculinos que son muy evidentes, de David Bowie a KISS. ¿Crees que en ese sentido estos artistas derribaron barreras?

Desde que existe Sófocles la interpretación no ha parado de desarrollarse. Se empezó con máscaras, y luego vino el maquillaje, pero al final, el propósito siempre era el mismo: interpretar, revestirse, tener unos minutos en los que puedes hacer cualquier cosa que tu tú real, no haría. Creo que ha habido referentes como estos que nombráis que han hecho que esta manera de expresarse evolucione y se desarrolle de manera creativa, pero la necesidad del artista por interpretar siempre ha estado. Creo que las barreras intentan con todas sus fuerzas mantenerse rígidas pero no lo consiguen porque siempre hay alguien que las derriba, y eso es el desarrollo creativo para mí.



¿Cuáles han sido tus referentes, aunque sea a nivel musical o extramusical?

Me parece muy importante explayarme en esta pregunta por orden cronológico para mí: Kurt Cobain, Amy Winehouse, Caravaggio, Edgar Allan Poe, Ella Fitzgerald, Matisse, Tim Burton, The Beatles, Tame Impala, Mac Demarco, Kanye West y Tyler the Creator. A día de hoy los dos últimos.

Si pudieras usar solo 3 productos de makeup el resto de tu vida, ¿cuáles elegirías?

Pues está difícil pero os diría que delineador nude, eyeliner y highliter (risas).

¿Eres de las que tienen decenas y decenas de pintalabios “nude”?

(risas) Sí, jojojojo, soy muy fan.

¿Hay algo relacionado con el maquillaje que consideres un NO absoluto? Por poner un ejemplo, sombras metalizadas en el pliegue de un ojo.

Considero un no absoluto el pintarse la línea de agua del ojo de negro hasta el lagrimal y que después de 8 horas tengas legañas negras, me parece desagradable. Considero un no absoluto utilizar tonos de base que no se corresponden al tuyo y encima no ponértelo en el cuello. considero un no absoluto aplicar un brillo en la cuenca del ojo… Como veréis, no son pocos.

“El Kylie Jenner Lip Challenge lo he hecho y ha sido catastrófico”

¿Recuerdas cuál fue el primer producto de maquillaje que compraste con tu dinero?

¡Me acuerdo! Fue en un viaje de estudios, me compré una barra de Mac en el tono Tropic Tonic, empecé fuerte. Los labiales de Mac nunca pasarán de moda.

¿Cuál es el makeup trend viral más ridículo que has probado?

El Kylie Jenner Lip Challenge lo he hecho y ha sido catastrófico (risas) También he hecho lo de ponerme highliters de colorines por toda la cara y luego parecía un unicornio, terrible.

¿Drugstore makeup o high-end make up?

¡¡¡¡High end!!!! Prefiero comprarme una cosa high end que 4 drugstore, porque sé que es mejor para mi piel y que, por lo general, se verá también mejor.