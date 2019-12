Grimes estrena ‘4ÆM’ y pide que “etéreo” sea un género musical reconocido

Grimes es hoy noticia por varios motivos. En primer lugar, la cantante, compositora y productora canadiense ha estrenado una nueva canción llamada ‘4ÆM’ en los Game Awards que ya está disponible en las plataformas de streaming. Se trata de aquella composición cuya maqueta mostró en 2018 y que ella consideraba entonces una “interpretación cyberpunk de la película [india] ‘Bajirao Matsano’”.

La canción aúna melodías etéreas, tablas indias y un ritmo de drum ‘n bass, y quizá encajaría en la playlist de “música etérea” que Grimes ha compartido en Twitter, que incluye canciones tan “etéreas” como ‘A Palé’ de Rosalía o ‘So Hot You’re Hurting My Feelings’ de Caroline Polachek (también incluye pistas de Massive Attack, Cocteau Twins o Enya). La relación de Grimes con lo etéreo es tal que, también en esta red social, ha publicado un texto en el que aboga por que este término designe un género musical. Ha escrito: “Pedimos que “etéreo” sea un género oficial en las plataformas de streaming. Constantemente se nos informa que Grimes no encaja en ningún formato o género existentes y por tanto no puede ser incluida en playlists o sonar en la radio. Creemos que existe un extenso linaje de artistas y autores que producen su propia música o dirigen sus propios videoclips cuyo trabajo tiene un fuerte componente visual, el cual puede utilizar elementos de fantasía, de ciencia ficción o literarios que tienen una naturaleza etérea, futurista y como de otro mundo (encaja fácilmente en subgéneros como tecno etéreo, rap etéreo, metal etéreo). Puede que no sea un género pero podría serlo. Molaría que hubiera un hogar para la música etérea”.

La autora de ‘Violence’ también es noticia por su participación en el videojuego ‘Cyberpunk 2077’, protagonizado por Keanu Reeves. Grimes no solo contribuirá música al videojuego sino que también asumirá el papel de uno de los personajes, una estrella del pop “enormemente popular en el universo de Cyberpunk” llamada Lizzy Wizzy. Su nuevo disco, ‘Miss Anthropocene’, se pone a la venta el 21 de febrero.